Andrei Duțu a fost în echipa lui Ștefan Bănică jr la „X Factor” 2021. Celebrul cântăreț a avut de ales între mai mulți concurenți pentru marea finală, dar a fost impresionat cu adevărat de tânărul Andrei.

Andrei Duțu a studiat muzica în Marea Britanie, dar s-a întors în țară pentru a fi alături de mama și de sora lui. „Am crescut într-o familie modestă. Mama mea a fost pensionată pe caz de boală și am trăit modest. Când aveam 18 ani am primit o bursă să pot pleca în UK să studiez muzica. Motivul pentru care m-am întors în țară este familia”, a spus tânărul Andrei Duțu la „X Factor”, conform a1.ro.

„Înțeleg că viața ta n-a fost cea mai roz. Ai fost alături de mama ta, alături de sora ta, ai încercat să fii stâlpul casei în familie. Ăsta e un lucru de admirat. Așa îi învăț și eu pe băieții mei”, a spus Ștefan Bănică jr. despre finalist în cadrul emisiunii de la Antena 1.

„Încerc să-mi regăsesc drumul către casă. Că știu unde vreau să mă duc”

Într-un interviu pentru click.ro, Andrei Duțu și-a spus o parte din poveste. „Numele meu este Andrei Duțu, m-am născut în București și în momentul ăsta încerc să-mi regăsesc drumul către casă. Că știu unde vreau să mă duc. Trebuie să-mi dau seama de unde am plecat și mă bucur că am reajuns la ai mei. Să mă reconectez cu familia, să reînțeleg niște valori pe care cumva le pierdusem în străinătate. Să mă reîntâlnesc cu probleme pe care le au părinții mei, probleme care nu au trecut și mi-aș dori că exemplul meu să aducă ceva nou mai departe”, a declarat finalistul.

El a și dezvăluit ce a făcut în Anglia, cât a stat la studii acolo. „Am stat în Anglia, am studiat muzică acolo, am o trupă pe care am format-o în UK, Unknown Chapters, noi am lansat muzică în anul de pandemie, cumva în pofida faptului că totul era închis, am încercat să ținem trupa pe drumul ei.

Am încercat să lansăm muzică și să ne menținem pe piața underground de acolo. M-am întors în România acum 6-7 luni și am avut ocazia să pot participa la «X Factor» și cumva lucrurile se mișcă”, a mai declarat el pentru Click.

