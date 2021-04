Cine e Bianca Tirsin, cea care va reprezenta România la Miss Universe. Are 21 de ani și e din Arad

Bianca Tirsin a câștigat trofeul Miss Universe România în luna decembrie a anului trecut. Această victorie îi permite să reprezinte România la competiţia mondială Miss Universe care va avea loc în America. „Vreau să le mulţumesc familiei mele, prietenilor mei, organizaţiei Miss Universe România pentru onoarea de a deveni deţinătoarea titlului. Îi mulţumesc dragii mele echipe, care mă ajută să mă dezvolt ca persoană în fiecare zi. Către toţi cei care mă susţin: vă mulţumesc că sunteţi atât de amabili şi aproape de mine încă din 2017. Vă iubesc!”, a scris Bianca pe contul personal de Instagram în luna decembrie a anului trecut.

Tânăra este din Arad, are 21 de ani și a câştigat până acum 13 concursuri de frumuseţe. Conform propriilor declarații, e studentă și deține deja propria afacere.

„Numele meu e Bianca Tirsin, am 21 de ani şi sunt din Arad. Sunt studentă la Facultatea de Management. De mică am fost o fire independentă, creativă, îndrăzneaţă, dar nu m-am gândit că la 16 ani o să îmi administrez propriul meu business. Şi iată-mă astăzi că îmi administrez propriul magazin online de produse de îngrijire orală.

Unul dintre lucrurile mele creative este de a edita clipuri pentru canalul meu de YouTube şi de a scrie articole pentru blog, iar când nu editez şi nu scriu, îmi place foarte mult să mă plimb cu motorul.

Un capitol de neuitat este scrierea istoriei pentru România, câştigând doi ani consecutiv două titluri internaţionale din top cinci la cele mai mari concursuri de frumuseţe din lume. Pe lângă experienţa mea în cadrul concursurilor de frumuseţe, am cochetat şase ani în lumea modellingului, fiind reprezentată şi de agenţia Elite Models din Danemarca, unde am trăit trei ani.

Am reuşit încă din 2017 să creez o platformă activă cu scopul de a ajuta persoanele afectate de violenţa domestică. Dorinţa implicării mele este de a schimba ceva în România.”, a transmis Bianca Tirsin într-un video publicat în mediul online.

Bianca Tirsin pleacă în luna mai în America

Miss Universe România a anunțat acum când pleacă în Florida, acolo unde are loc competiția de frumusețe Miss Universe.

„În 16 mai este finala, noi trebuie să fim în 6 sau 7 mai acolo, în Florida, Miami. (…) Am și rochia și e superbă, dar nu pot să vă spun mai multe.”, a declarat tânăra în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

Cu cine se iubeşte Bianca Tirsin

Bianca Tirsin are o relaţie cu fotbalistul Adrian Petre de la FCSB. Cei doi au poze împreună pe reţelele de socializare. Tot în mediul online a luat naştere și povestea de dragoste dintre ei. „Noi am crescut împreună. Suntem de 4 ani şi jumătate. De la 17 ani ne cunoaştem. În Arad ne-am cunoscut. Ne ştiam de pe reţelele de socializare. A văzut o poză cu mine la un fotograf. Am fost surprinsă de un fotograf într-o ipostază foarte drăguţă, când zâmbeam. I-a plăcut foarte mult de mine şi un an a încercat. Am văzut mesajul lui, doar că eu am avut o percepţie greşită asupra jucătorilor de fotbal, pentru că văzând foarte multe lucruri până la 17 ani, mi-am dat seama că am pus etichete greşite anumitor persoane. După ce l-am cunoscut, probabil că viaţa a vrut să-mi dea o lecţie, în sensul că nu toţi oamenii sunt la fel. Bine că am conştientizat. Acum chiar îmi pare rău că nu i-am răspuns mai rapid. Îmi dau seama că nu a fost frumos din partea mea. (…)

Relaţia noastră este foarte frumoasă. Ne sprijinim. Îmi place foarte mult că este un partener de viaţă care mă sprijină în orice fac. N-aş putea să stau cu cineva care nu este ambiţios. Nu suntem acum ca pe timpuri în războaie şi în armată să ne scriem şi să aşteptăm poştaşul. Avem timp. Există telefon, există facetime, comunicarea e foarte importantă.”, a dezvăluit ea acum ceva vreme la Antena Stars.

