Tânărul impresionează cu talentul său. E artist și compozitor și în prezent colaborează cu Marius Moga.

Prima lui piesă, „Today We Pray”, este o mulțumire și un omagiu adus mamei sale pentru susținerea de a-și urma visul.

„Numele meu real este Devon Mozer, m-am născut și am crescut în județul Satu Mare. În momentul de fată studiez ingineria, știu puțin atipic… Mă bucur enorm că am lansat după multă muncă, prima mea piesă alături de echipa de la DeMoga Music și în momentul de fată încerc să îmbin cele două pasiuni antitetice din viața mea.

Am început să compun la 17 ani, și mi-am distribuit prima piesă pe youtube fără să am asteptări, știam că ce făceam acolo nu se putea compară cu o piesă făcută așa cum trebuie, dar mi-a plăcut procesul, mi-a plăcut senzația de a crea ceva din nimic, să îmi transform ideile în lucruri reale. Spre surpriză mea, lumea a apreciat ce am făcut și am primit în mare parte feedback pozitiv ceea ce mă indemnă să continui.”, a spus Demzer exclusiv pentru Libertatea.

Artistul a mai dezvăluit că mama l-a ajutat să intre în legătură cu Marius Moga. „Am ajuns să colaborez cu Marius prin intermediul social media, mama mea a văzut că aveam pasiune pentru muzică și că eram foarte investit, ea a vrut să audă de la un profesionist dacă sunt bun la ceva sau nu și nu știu cum dar s-a gândit să îi trimită o piesă lui Marius Moga. Spre mirarea mea, Marius a ascultat piesele și a văzut potențialul meu, cum spune el. A doua zi a sunat-o pe mama mea. După asta am venit la București, în studiourile DeMoga Music și am început să lucrez pentru visul meu. Mi s-a oferit o oportunitate, la care mulți doar visează, realizez asta, așa că voi lucra mult și la momentul potrivit dacă voi putea, voi ajută la rândul meu alți oameni să își îndeplinească visurile.”, a mai declarat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pe lângă pasiunea pentru muzică, Demzer visează și la o carieră în actorie.

„Îmi place foarte mult ceea ce fac acum și nu am de gând să mă las în curând, dar sunt artist și sunt pasionat de fiecare latura a artei. Iubesc actoria și aș încerca să fac și asta. Sunt un om foarte deschis și nu știu niciodată ce idei noi îmi vin. Îmi place să încerc lucruri noi”.

