„Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: «hai să văd și eu ce e de ea». O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a spus fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, care a fost completat de iubita lui.

Mara, care are 18 ani, este cântăreață, dar la început de drum. „Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”, a adăugat ea.

„Este și o poveste anterioară. Noi nu ne cunoșteam. Aveam prieteni comuni. El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos. După, i-am dat eu. Nu mi-a dat înapoi. L-am scos. S-a întâmplat asta de nu știu câte ori. La un moment dat ne-am dat amândoi și mi-a răspuns la story. A fost totul, toată relația foarte spontană. Da, la modul că nu te aștepți. De la Dumnezeu. Dacă Universul ne vrea împreună… Avem mai multe opțiuni, dar stăm împreună. Par lucrurile grăbite în fața altora, dar la noi sunt naturale. Poate din afară spun că suntem de două luni împreună și deja ne-am mutat, dar așa s-au întâmplat lucrurile”, a povestit tânăra despre cum l-a cunoscut și cum a început povestea ei de iubire cu Mario.

„Maică-mea nu este doar maică-mea, este ca o soră”

Mario Mutu deja i-a cunoscut pe părinții iubitei lui, au avut o întâlnire plăcută, după cum a declarat. A fost natural. S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su, și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a spus el.

Și Mara a cunoscut-o pe posibila ei soacră, pe mama lui Mario Mutu. Întâlnirea cu Alexandra Dinu a avut loc în oraș, la un restaurant. „Mama a zis că e frumoasă. S-au cunoscut. Am ieșit și am mâncat ceva. Eu stăteam pe telefon. Le-am lăsat să-și facă hazul. Se înțeleg bine. Sfaturi mi-a dat, chiar sfaturi bune. Maică-mea nu este doar maică-mea, este ca o soră. Mama spune doar să-mi fie bine. Nu doar legat de Mara, în general. Da, vorbeau numai ele și am zis să… m-am simțit în plus”, a declarat Mario Mutu.

În schimb, Adrian Mutu, tatăl lui Mario, încă nu a cunoscut-o pe Mara. „M-am dus odată la el la grătar și mi-a zis să mă duc și cu ea. Dar nu are treabă (n.r. – să intervină în alegerile fiului). Cum nici eu nu am treabă cu cine stau ei sau cu cine au stat sau ce au făcut”, a spus Mario Mutu pentru fanatik.ro.

