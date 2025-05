În cel de-al doilea episod, difuzat în seara zilei de 12 mai, unul dintre cele mai intense momente a fost jocul care le-a testat concurenților îndemânarea, echilibrul și precizia mișcărilor.

Câștigătoare a fost Lucreția Preda, poreclită cu afecțiune de colegi „Balerina”. Ea s-a impus prin grație, forță și o concentrare remarcabilă. Astfel a devenit a doua concurentă care obține un card, element-cheie în strategia concursului. Reamintim că, la finalul competiției, cei care adună patru carduri beneficiază de un bonus de 50% din partea care li se cuvine din premiul final.

Concurenta de la Tempting Fortune România are o poveste de viață impresionantă

Lucreția Preda are o poveste de viață impresionantă, una trăită cu demnitate, sacrificiu și curaj. Are 56 de ani și a fost balerină profesionistă, actriță și proprietar de teatru. Între scenă și familie, a trăit mereu pe sârmă, într-un echilibru delicat între pasiune și responsabilitate. A devenit mamă în condiții dificile, iar începutul de drum în viaţă al fiicei sale a fost plin de temeri și obstacole.

„A fost un copil născut la șapte luni și jumătate, avea 900 de grame. A stat la incubator, am avut-o trei luni în spital. S-a născut cu picioarele în interior, a avut piciorușele în ghips, a făcut gimnastică medicală, a avut și astm. Nu mă așteptam să fie bine”, a povestit Lucreția Preda pentru Libertatea, înainte de a pleca în aventura „Tempting Fortune România”.

În timp ce își dedica viața copilului, a fost nevoită să înfrunte și o despărțire dureroasă de tatăl fiicei sale, o ruptură care i-a zdruncinat întregul echilibru.

„Ne-am despărțit când fiica mea avea 4 ani. Eram puțin speriată. Când fata avea 13 ani, am primit un telefon de la niște prieteni că nu mai este în viață tatăl fetiței mele. Indiferent dacă am plâns și am suferit, eu din viață am luat lecția și am mers mai departe cu mai multă putere. Am trecut prin multe”, ne-a mai mărturisit ea înainte de a pleca la „Tempting Fortune România”.

Lucreția Preda vrea să-și testeze limitele în competiția de la Kanal D

A venit în competiție nu pentru glorie, ci pentru a-și testa limitele și a se regăsi într-un context diferit față de cel în care a strălucit o viață întreagă. Cu fiecare pas parcurs în show, Lucreția Preda nu doar că își depășește limitele, dar oferă o lecție de viață autentică.

A câștigat cel de-al doilea card pus în joc, dar adevărata victorie este aceea de a merge mai departe – în viață și în competiție – cu inima deschisă, cu demnitate și cu bucuria de a fi acolo.

