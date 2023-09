După ce ieri Marius Elisei a confirmat că are o nouă iubită, acesta a apărut seara în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, unde a oferit multe detalii despre viața lui personală. De Oana Roman, fosta lui soție și mama fiicei sale, s-a despărțit pe 3 septembrie, după cum ea a declarat pe Instagram, iar pe 6 septembrie el a început relația cu noua iubită.

Când s-a cunoscut Marius Elisei cu noua iubită

Marius Elisei și aceasta s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, însă nu au vorbit niciodată, până luna aceasta. Iubita lui nu are nicio legătură cu showbizul, ea are 40 de ani, e mai mare cu trei ani decât el și e cadru medical.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot”, a spus el la Antena Stars, conform spynews.ro.

Și a continuat: „Suntem împreună de pe 6 septembrie. În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Este cadru medical”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Acestea nu au fost singurele dezvăluiri pe care Marius Elisei le-a făcut despre noua iubită, el a mai mărturisit că aceasta nu a fost căsătorită niciodată. „Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez.

Ea are 40 de ani, eu am 37. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a mai zis Marius Elisei la „Xtra Night Show”.

Ce spune Oana Roman despre noua iubită a lui Marius Elisei

Oana Roman nu a cunoscut-o pe noua iubită a lui Marius Elisei, însă fiica lor, Isabela, da. Recent, Marius Elisei a împlinit 37 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noua iubită și de fiica lui. Oana a spus că se bucură pentru fostul ei soț.

„Am fost sunată să comentez despre fostul meu soț și noua lui relație. Nu am de comentat pe la televiziuni despre asta. Eu mă bucur nespus și din suflet că este ok și că are o nouă relație și lucrurile se pot liniști, în sfârșit, între noi”, a zis ea pe Instagram.

Și a continuat: „Eu m-am rugat de el să își găsească liniștea și împlinirea pentru ca tensiunile dintre noi să se stingă. Nu suntem separați de 8 luni, din ianuarie până acum au fost tentative eșuate, iar el a stat cu noi în casă până de curând, când am hotărât că nu mai avem vreo șansă să reabilităm relația noastră.

Au existat eforturi din partea amândurora în a încerca să reparăm ceva, dar nu s-a putut. Diferențele de viziune și de gândire dintre noi ne-au împiedicat să mai putem repara ceva. În luna iunie chiar am discutat serios și am încercat, am stat împreună în casă, dar era clar că nu se mai poate repara nimic.

Astfel, cu două zile înainte să plec în Franța cu Isa, am hotărât că e cazul să încheiem definitiv și acela a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă. Adică pe 3 septembrie”.