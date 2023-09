Marius Elisei nu vrea să mai audă sub nicio formă de Oana Roman și susține că acum a găsit femeia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Fostul soț al vedetei a confirmat că are o nouă iubită, după ce recent a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care dădea de înțeles că în viața lui există cineva.

Pentru cancan.ro, Marius Elisei a dezvăluit că este într-o relație și este foarte fericit alături de noua parteneră. El a menționat că nu vrea să mai știe nimic de fosta lui soție și își dorește să păstreze discreția în ceea ce privește povestea de dragoste pe care o trăiește de puțin timp.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu-mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit.”

Isabela, fiica lui Marius Elisei și a Oanei Roman, a cunoscut-o deja pe noua iubită a tatălui ei. Se pare că relația acestuia se află la început și a început de doar câteva săptămâni.

În ziua în care a împlinit 37 de ani, fostul soț al Oanei Roman a decis că vrea să se afle despre noua lui iubită. „37… a venit neașteptat de frumos. Cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat-o. De mult n-am mai gustat din fericire”, a scris acesta, în dreptul unei fotografii în care, alături de mâna sa și a fiicei lui, se afla și cea a unei tinere, nimeni alta decât actuala sa parteneră.

După ce s-a aflat de noua relație a lui Marius Elisei, Oana Roman a reacționat și a făcut primele declarații despre acest subiect. Se pare că vedeta nu este deloc deranjată că fostul ei soț are o nouă iubită, însă mărturisește că între ei au existat de multe ori încercări de a forma din nou o familie.

„Eu m-am rugat de el să își găsească liniștea și împlinirea pentru ca tensiunile dintre noi să se stingă. Nu suntem separați de 8 luni, din ianuarie până acum au fost tentative eșuate, iar el a stat cu noi în casă până de curând, când am hotărât că nu mai avem vreo șansă să reabilităm relația noastră.“

Oana Roman, declarații dure la adresa lui Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea că tatăl fetiței sale a plecat de acasă fix când avea cea mai mare nevoie de el. Cățelușa familiei abia făcuse pui, iar ea a fost nevoită să se ocupe singură de căței. Zi și noapte, vedeta a stat să strângă după pui și să îi hrănească.

„Marius a vrut pui, că Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile.

El are bani doar de țigări și de băutură, probabil de la mă-sa, nu știu. M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia, eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât, în rest nu fac o afacere din asta.

Deci, domnul Elisei și-a dorit acești pui pe banii mei, evident, pentru că n-ar fi avut niciodată cum să cheltuie atâția bani cu sarcina Lunei și cu acești pui, care pe mine m-au costat peste 2.000 de euro.

El trebuia să facă credit la bancă să poată să plătească lucrurile astea. A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor de pe pagina personală de Instagram, potrivit Fanatik.