Libertatea a aflat în exclusivitate că unul dintre concurenții de la „Burlacii. Foc în paradis” este nimeni altul decât Robert Stancu, zis și Robi, care în trecut a fost dat afară de la „Casa Iubirii”, emisiune difuzată de Kanal D.

Robert Stancu este concurent la „Burlacii. Foc în paradis”

În vârstă de 29 de ani, Robert Stancu este originar din Dăbuleni. Acolo el a crescut într-o familie care se ocupă cu cultivarea pepenilor. S-a mutat în București în urmă cu aproximativ cinci ani și și-a construit aici propria carieră în domeniul imobiliar.

Robi este vulcanic, spontan, direct și fără prea multă răbdare, dar și sociabil și obișnuit să spună lucrurilor pe nume, după cum afirmă chiar el. A participat la „Casa Iubirii”, însă experiența de la Knala D s-a încheiat după ce a fost descalificat, pentru că s-a întâlnit în afara emisiunii cu o fată care îl interesa.

Robert Stancu a spus că regulile și restricțiile formatului l-au făcut să caute propriile metode de a comunica și de a se vedea cu persoanele de care era atras. Acum, la „Burlacii. Foc în Paradis”, el își dorește o experiență cu mai multă libertate, în care să poată cunoaște cât mai multe femei și să urmeze fără restricții chimia dintre el și acestea, după cum a aflat Libertatea în exclusivitate.

Robert Stancu e concurent la „Burlacii. Foc în paradis”, show de la PRO TV, după ce a fost dat afară din „Casa Iubirii”, emisiune de la Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Chiar dacă recunoaște că are un trecut amoros complicat, Robi afirmă că își dorește acum o relație serioasă și stabilă, iar show-ul de la PRO TV l-ar putea ajuta în acest sens. Pentru el, încrederea și comunicarea sinceră sunt esențiale, iar adevărata valoare a unui cuplu se vede în momentele dificile. Se vede în rolul de lider într-un grup și spune că nu se simte intimidat de niciun tip de persoană.

În ceea ce privește femeia ideală, Robert Stancu are preferințe clare: o brunetă, îngrijită, activă, disciplinată, feminină, cu obiective și orientată spre familie. Își dorește o parteneră spontană, glumeață, naturală și cu suflet bun, căreia să îi placă să călătorească și să nu fie „plictisitoare”. Spune că îl atrage o femeie care are și o doză de nonconformism și energie de „golancă”.

A fost dat afară de la „Casa iubirii”

În anul 2025, cu doar o zi înainte de finala „Casa iubirii”, show difuzat de Kanal D, Robi și Teodora au fost descalificați din emisiune, deoarece s-au văzut și în afara emisiunii, lucru interzis de regulament.

Iată că acum Robert Stancu speră să își găsească iubirea într-o altă emisiune, fără a mai fi dat afară din show, și participă în această toamnă la „Burlacii. Foc în paradis”, de la PRO TV. Emisiunea este prezentată de Adelina Pestrițu și debutează pe 14 septembrie 2026, de la ora 23.00.

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