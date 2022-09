Sorin Ilieș e tânărul bucătar de 32 ani care a venit din Brașov pentru a-i încânta pe jurați cu rafinatul preparat din bucătăria franceză Tournedo Rossini: file din carne de vită și foie gras, într-un sos care l-a cucerit pe Chef Florin Dumitrescu.

„Eu mi-aș dori ca omul ăsta să fie în echipa mea doar ca să-mi facă acest sos. Sosul este genial”, a comentat el. Ideea de a se înscrie la „Chefi la cuțite” i-a aparținut soției concurentului: „Ea are foarte mare încredere în mine”, a dezvăluit Sorin Ilieș, care este bucătar de 11 ani.

„Prima dată am început la 17 ani, ca barman ospătar la o mică afacere ce aparținea familiei mele. Acolo a fost primul meu contact cu clienții și, ulterior, am intrat în bucătărie. Am lucrat câțiva ani în Germania, dar cel mai greu a fost să fiu departe de casă. Asta m-a determinat ca în 2012 să fac promisiunea că nu voi mai pleca. Acum, de patru ani și jumătate lucrez la un restaurant cu tente de fine dining în Brașov”, a povestit el.

Primul jurat care a pus cuțitul de aur pe masă după momentul degustării a fost Cătălin Scărlătescu, urmat imediat de ceilalți doi chefi care au completat triada celor mai râvnite cuțite. „Nici nu știu cum se procedează? Ați mai făcut asta vreodată?”, a întrebat concurentul, bulversat.

„E copleșitor. Dacă e bătaia atât de mare, nu știu ce să fac. Până când am timp să mă gândesc? O să respect planul de acasă și o să merg mai departe cu Chef Sorin Bontea”, a fost alegerea lui Sorin Ilieș în fața momentului unic trăit de el la show-ul culinar.

„Ești primul în sezonul 10 care a luat cuțitul de aur. Și primul în 10 sezoane care a avut oferte de 3 cuțite de aur pe masă”, a concluzionat Sorin Bontea. „Nu m-am așteptat niciodată la asta. Și nici nu mă consider atât de bun încât să merit trei cuțite de aur. Acum responsabilitatea e și mai mare, pentru că nu trebuie să dezamăgesc! După experiența asta știu sigur că o să visez vreo cinci ani numai Chefi la cuțite”, a mai declarat concurentul, emoționat.

