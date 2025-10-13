Cu o prezență scenică impunătoare și o voce de o claritate impresionantă, Teodor Ilincăi a reușit să transforme momentul intonării imnului într-un adevărat spectacol de patriotism și forță artistică. Pentru mulți dintre cei prezenți, a fost una dintre cele mai intense interpretări ale imnului național din ultimii ani.

Atras de actorie încă din copilărie

Teodor Ilincăi, născut la Mălini, în județul Suceava, pe 28 mai 1983, a urmat inițial cursurile Facultății de Teatru la Iași, fiind atras de lumea scenei încă din adolescență. Ulterior, pasiunea pentru muzică l-a condus spre Conservator, unde și-a descoperit talentul pentru canto clasic.

Cariera sa lirică a cunoscut o ascensiune spectaculoasă după debutul la Opera Națională București, în rolul lui Macduff din „Macbeth”. Au urmat apoi colaborări cu unele dintre cele mai prestigioase scene din lume, printre care Royal Opera House din Londra, Opera din Hamburg, Opera din Berlin sau Teatro dellOpera di Roma.

Tenorul este recunoscut pentru interpretarea unor roluri de referință precum Rodolfo din „La Boheme”, Cavaradossi din „Tosca” sau Pinkerton din „Madama Butterfly”, spectacole care i-au adus aprecierea publicului și a criticilor deopotrivă.

De-a lungul carierei, Teodor Ilincăi a devenit un adevărat ambasador al culturii române în lume. A interpretat în fața a mii de spectatori în marile capitale culturale și a purtat cu mândrie numele României pe afișele internaționale. În anul 2010, a primit Premiul pentru cel mai bun debut internațional, acordat de revista Opernwelt din Germania.

Pe lângă cariera sa internațională, tenorul a rămas mereu aproape de publicul din România. A susținut concerte caritabile, a colaborat cu Filarmonica „George Enescu” și cu Opera Națională, iar în interviuri a vorbit deseori despre dragostea pentru țară și pentru muzica românească.

Ce a spus Teodor Ilincăi despre momentul intonării imnului

„În această seară, voi avea marea onoare și bucurie de a cânta Imnul Național al României înaintea meciului România – Austria, crucial pentru echipa și țara noastră. Deși am reprezentat România cu mândrie pe scenele de operă din întreaga lume, acest moment îmi este deosebit de special pentru sufletul meu. Sper ca vocea mea să poarte același spirit de unitate și putere pe care jucătorii noștri îl poartă pe teren”, spunea Teodor Ilincăi înainte ca băieții lui Mircea Lucescu să obțină victoria cu 1-0.

Pe lângă activitatea din operă, Teodor Ilincăi este și compozitor, poet și actor. A scris versuri și a publicat un volum de poezii, iar în timpul liber pictează și compune. Este considerat unul dintre cei mai versatili artiști lirici români ai generației sale.

