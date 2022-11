Invitat în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Victor Dorobanțu a povestit despre experiența pe care a avut-o întruchipându-l pe Thing. „Am înțeles că a fost o căutare destul de mare în mai multe țări pentru rolul ăsta. Când a venit regizorul în România, sunt sigur că a căutat aproape toți magicienii de la noi din țară.

Eu, la rândul meu, sunt tot magician. Nu o să mă las niciodată de spectacolele mele de magie. Au căutat un actor care să aibă dexteritatea și personalitatea mâinii. A fost o serie de castinguri în care ni se spunea să trecem prin mai multe emoții cu mâna: arată-mi cum arată mâna ta îndrăgostită!”, a povestit el, conform protv.ro.

Victor Dorobanțu este din Ploiești, iar pasiunile lui sunt actoria și magia.

Într-un interviu pentru urban.ro, Tim Burton, regizorul serialului „Wednesday”, a dezvăluit cum l-a ales pe Victor Dorobanțu în rolul lui Thing. „Victor a fost distribuit că actor, nu e doar o mâna pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiții că pentru oricare actor din poveste, i-am pus pe toți să vorbească prin mâinile lor.

Iar el are o structura și o expresivitate și o emoție a mâinii, o tipologie pe care o simți când o vezi chiar dacă nu o descrii în detaliu în cuvinte. E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate și coordinare a mâinii și a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact așa cum îmi imaginăm că trebuie să fie The Thing și că era acolo lângă noi, în România”, a explicat el.

Tim Burton este un regizor extrem de cunoscut și apreciat și a mai filmat producţii precum Beetlejuice, Batman (cu Michael Keaton), Edward Mâini-de-Foarfecă, Batman Returns, The nighmare before Christmas, Mars Attacks, Planeta maimuţelor, Charlie şi fabrica de ciocolată (Johnny Depp), Dumbo şi multe altele.

