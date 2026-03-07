În timpul momentului său pe scenă, Albert a arătat că poate rezolva calcule cu mai mulți termeni într-un timp foarte scurt. Mai mult decât atât, dacă i se spune luna nașterii și vârsta unei persoane, el poate calcula imediat anul în care aceasta s-a născut.

Abilități impresionante la o vârstă fragedă

Talentul lui Albert nu se limitează doar la calcule. Copilul-minune citește și scrie foarte bine și are o memorie remarcabilă. Din primăvara anului trecut, el urmează cursurile unei școli de aritmetică mentală, unde își dezvoltă și mai mult capacitățile.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Albert poate chiar să decodeze codul Morse și știe să cânte la pian, ceea ce arată că interesele sale sunt variate și depășesc cu mult nivelul obișnuit pentru vârsta lui.

A început să citească la doar 2 ani

Pasiunea pentru învățare s-a manifestat foarte devreme. Albert a fost mereu curios și atent la tot ceea ce se întâmpla în jurul lui, iar la vârsta de doar 2 ani și 4 luni știa deja să citească.

El provine dintr-o familie unită, care îl susține și îl încurajează. Mama sa este contabilă și are și talent muzical, cântând la pian, în timp ce tatăl lui lucrează într-un atelier de construcții unde realizează cuptoare și are, la rândul său, ureche muzicală.

Jurații de la „Românii au talent”, impresionați de talentul lui

Momentul lui Albert Pascotescu a stârnit admirația juraților din emisiune. Actrița Carmen Tănase a fost vizibil impresionată de performanța copilului.

„Pentru mine e clar! Eu mă aflu în fața unui fenomen. M-a lăsat cu gura căscată. N-am ce să comentez!”, a spus aceasta.

Și comediantul Mihai Bobonete a apreciat prestația micuțului concurent: „Man, ești foarte bun! Ce să mai zic… DA”.

În ciuda talentului său impresionant, Albert rămâne un copil vesel și plin de energie. Îi plac deserturile, iar ciocolata și biscuiții sunt printre preferatele sale.

Când a fost întrebat ce ar schimba la el dacă ar avea o putere magică, răspunsul lui a stârnit zâmbete în sală: „Eu mi-am schimbat inima, acum e verde cu roșu”.

