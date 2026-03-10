Cel dintâi cuțit de aur al sezonului 17 a fost oferit ieri de către Chef Richard Abou Zaki. Concurentul care l-a convins să-i acorde mult râvnita distincție este Alexandru Dodoaia, de 34 de ani, care în prezent este Executive Senior Sous Chef la un hotel de top din București – după o carieră de mai bine de un deceniu încununată cu succes în bucătăriile din Marea Britanie.

„Am lucrat ca Chef de partie la LEnclume, renumitul restaurant londonez cu trei stele Michelin al lui Simon Rogan”, a povestit Alex. Celebrul Chef britanic este un pionier al mișcării farm to table, conexiunea profundă cu natura fiind baza bucătăriei sale.

Pe lângă restaurantul cu stele Michelin, Alexandru a lucrat în bucătării hoteliere unde a obținut, de-a lungul timpului, 6 rozete. Preparatul inedit cu care s-a prezentat în fața juraților a fost The Lemon, o rețetă de 2 stele Michelin cu un mix special, stratificat, în interiorul unei lămâi. Chef Richard i-a dat ieri seară cuțitul cucerit fiind și de povestea și răspunsurile tânărului în discuția din platou.

De partea cealaltă, în arena amuletei, victoria i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, care a pregătit un delicios desert ce a cucerit invitații la degustare. Situat până ieri pe ultimul loc în clasamentul punctajelor de la amuletă, Chef Sautner a savurat din plin victoria – însă jurizarea lui Elian Miță și a lui Marius Ghiță a provocat discuții aprinse care au dovedit, o dată în plus, pasiunea și implicarea maximă în competiție a celor patru Chefi.

Ce va urma în seara aceasta la amuletă? O nouă porție super-concentrată de emoții, adrenalină și discuții aprinse, pentru că la degustare vine Monica Tatoiu. Proba nu va fi deloc ușoară, având în vedere că jurații se vor confrunta cu un desgustător pretențios care… nu mănâncă sărat.

