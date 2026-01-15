În show se luptă 24 de concurenți care sunt împărțiți în trei echipe: Visătorii, Luptătorii și Norocoși. Din ultima dintre acestea face parte și Alina Ceban, concurentă care vrea să dovedească că e mai mult decât o imagine perfectă.

Crescută ca o prințesă și protejată de greutăți, după cum afirmă chiar ea, concurenta din noul show de la PRO TV a mers la „Desafio: Aventura” pentru a-și testeze limitele.

Alina Ceban iubește luxul, dar e pregătită să renunțe la el pentru a arăta că sub aparențe se ascunde o femeie puternică și autentică. „E genul de experiență care nu te testează doar fizic, ci mai ales mental. Îți testează răbdarea, echilibrul și felul în care reacționezi când nu mai ai control”, a spus tânăra înainte să plece în Thailanda, la „Desafio: Aventura”.

După ce s-a întors în România și chiar înainte ca emisiunea să debuteze la PRO TV, concurenta de la „Desafio: Aventura” anunța pe Instagram că anul 2025 a fost unul plin pentru ea

„2025 a fost un an al extremelor: am trăit unele dintre cele mai frumoase emoții, dar și unele dintre cele mai grele momente. Am învățat ce înseamnă singurătatea, dar și ce înseamnă să te simți cu adevărat iubită. Mi-am pierdut încrederea în mine și am reușit să o regăsesc. Printre cele mai importante realizări: am co-fondat rentnbuy, am construit o comunitate de peste 60.000 pe TikTok și Instagram, m-am logodit în Costa Rica (cea mai fericită țară din lume) și am avut șansa să particip la «Desafio: Aventura» la PRO TV (o experiență care m-a scos complet din zona de confort)”, a spus Alina Ceban.