New Jersey readuce scrisul cursiv în școli

Decizia poate părea nostalgică, însă se bazează pe dovezi științifice.

Studiile arată că scrisul de mână activează creierul diferit față de tastare.

Cercetătorii de la Universitatea Indiana au descoperit că elevii care scriu de mână prezintă modele de activitate cerebrală similare cu cele ale cititorilor adulți.

„Se pare că scrisul de mână îi ajută cu adevărat pe copii să învețe cum să identifice lucrurile”, explică Karin Harman James, coordonatoarea studiului.

Beneficiile cognitive ale scrisului de mână

O echipă de cercetare norvegiană condusă de Audrey van der Meer a comparat activitatea cerebrală a 36 de studenți care scriau de mână sau tastau cuvinte.

Studiul arată că scrisul de mână creează conexiuni extinse între diferite regiuni ale creierului, în special în zonele responsabile de învățare și memorie.

„Când scrii de mână, formezi toate aceste modele motorii complexe, în timp ce tastarea implică doar mișcări foarte simple ale degetelor”, spune van der Meer.

New Jersey se alătură altor aproximativ 20 de state americane care au reintrodus scrisul de mână cursiv în ultimul deceniu.

În alte țări, precum Franța sau Brazilia, scrisul de mână cursiv nu a dispărut niciodată din programa școlară.

Asta în timp ce un studiu recent al Universității Norvegiene din Stavanger dezvăluie că generația Z pierde o abilitate pe care oamenii o au de 5.500 de ani. Concret, 40% dintre elevi și-au pierdut capacitatea de a scrie de mână.

Scrisul de mână versus tastatură

Cercetările evidențiază că scrisul de mână oferă un antrenament cognitiv mai complex decât tastarea, implicând percepție, planificare și coordonare motorie fină.

Karin Harman James explică: „Acest lucru nu este prea surprinzător, deoarece știm că abilitățile motorii fine la copii sunt foarte importante pentru dezvoltarea în toate tipurile de sarcini”.

Reintroducerea scrisului de mână urmărește un obiectiv practic și educațional: dezvoltarea memoriei, a atenției și a coordonării motorii fine.

Într-o lume tot mai digitalizată, scrisul de mână devine un instrument valoros pentru creierul în dezvoltare al copiilor, nu doar o relicvă a trecutului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE