Matilda Pascal Cojocărița, prima Miss România, în 1979, la concursul „Muncă, Tinerețe, Frumusețe”, organizat la Costinești, pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. A renunțat la zahăr, la făinoase și la carnea roșie. Așa a slăbit 10 kilograme:

„Mănânc doar carne de pasăre, de la țară, și pește. Nu mai consum carne de porc și de vită. În paralel, am renunțat și la zahăr, la făinoase și evit prăjelile. Mă simt mult mai bine așa. Și mult mai ușoară. Am slăbit aproape 10 kg, parcă sunt alt om”, a povestit Matilda Pascal-Cojocărița, într-un interviu pentru Click!

De asemenea, interpreta a spus și cât a costat rochia purtată în competiția care i-a adus marele premiu, în urmă cu mulți ani. „La Miss România, în 1979, am concurat cu o rochie care costa 101 lei, pe vremea aceea. În mod normal, ar fi trebuit să merg cu o stilistă la etapa națională”.

Cântăreața se mândrește cu un ten luminos, dar și cu un păr bogat și strălucitor. Ei bine, pentru tenul ei, pentru față, ea folosește un amestec de ceaiuri naturale, din diverse plante. E un truc ieftin, având în vedere că o cutie de ceai costă puțin peste 5 lei.

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată”, a declarat Matilda Pascal-Cojocărița, pentru viva.ro.

„De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față. Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten”, a mai adăugat ea.

