La sosirea la Poliție, Negoiță le-a cerut jurnaliștilor să nu îl mai filmeze, pentru că și-a făcut un tratament facial. La ieșire, a vorbit foarte scurt și i-a transmis protestatarului Marian Ceaușescu, care îl urmărea cu telefonul mobil și care l-a întrebat dacă are curaj să facă un test antidrog, să îl lase în pace: „Nu vorbesc cu nebunii”.

Apoi, întrebat de jurnaliști dacă va plăti cauțiunea, Negoiță a răspuns sec: „Nu știu, vedem, deocamdată analizăm”. După care și-a continuat drumul spre mașină și a plecat.

Negoiță trebuie să se prezinte săptămânal la Poliție, pentru semnarea controlului judiciar, astfel încât oamenii legii să fie siguri că fostul edil nu pleacă din țară.

Amintim că Robert Negoiță a fost acuzat de DNA că a încălcat legea în vara lui 2025, atunci când era primarul Sectorului 3 și a dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel.

Robert Negoiță, în vârstă de 53 de ani, era primarul sectorului 3 din 2012, adică de 14 ani. Foto: Hepta

Potrivit anchetatorilor, care au făcut mai multe percheziții, lucrările s-au făcut pe un teren privat, aparținând firmei SC Future Business Ideas SRL, deținută de fratele Ionuț Negoiță, fără documentația legală necesară și fără autorizațiile și avizele obligatorii. Prejudiciul a fost de 900.000 de lei, reprezentând costurile materialelor, resurselor umane şi ale utilajelor folosite, plus obţinerea de foloase necuvenite pentru societatea care aparține fratelui său.

Mai mult, în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025, spune DNA, Robert Negoiţă a dispus efectuarea unor lucrări pe 11 străzi din sectorul 3, constând în reparaţii, realizarea de drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare şi sensuri giratorii, fără documente legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze. Mai exact, ancheta vizează străzile construite peste conductele Transgaz, fără avizele necesare.

În acest context, DNA a dispus începerea acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând din 5 februarie, pentru Robert Negoiță. Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu și trebuie să depună în 10 zile o cauțiune de 800.000 de lei. De asemenea, Negoiță nu are voie să vină la sediul Primăriei Sectorului 3 și nici să fie primar. El a precizat că va contesta măsura controlului judiciar.

