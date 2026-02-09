Concomitent, un inginer civil are în medie 7.000 de lei net, mai arată datele.

„Ingineria rămâne unul dintre domeniile în care dezechilibrul dintre cerere și ofertă este mai vizibil pe piața muncii din România. Spre deosebire de alte meserii, accesul în acest sector este condiționat în mare măsură de studiile de specialitate, iar acest lucru limitează natural numărul de candidați noi care intră anual în piață”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Cerere mare

În acest context, competiția dintre angajatori pentru atragerea și retenția inginerilor este una mai ridicată, iar companiile sunt nevoite să ofere salarii peste media altor domenii, dar și pachete consistente de beneficii care să compenseze deficitul de specialiști.

„Asigurările medicale private, bonusurile de performanță, programele de formare continuă, accesul la certificări internaționale sau planurile clare de evoluție în carieră au devenit standard în multe organizații care activează în zonele tehnice. Nivelul salarial este influențat puternic de specializare și experiență. Un alt element important este stabilitatea pe termen mediu și lung pe care o oferă o carieră în inginerie. Într-o piață a muncii tot mai volatilă, rolurile tehnice sunt mai puțin afectate de ciclurile economice”, arată Drăghici.

Tocmai de aceea, mulți angajatori investesc nu doar în recrutare, ci și în retenție, punând accent pe trasee de carieră bine definite și pe dezvoltarea competențelor.

24.000 de locuri de muncă

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 4.600 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

