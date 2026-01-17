Cine este Bettyshor, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Cei 24 de concurenți sunt împărțiți în trei echipe: Luptătorii, Visătorii și Norocoșii. Iar din ultima dintre acestea face parte din Bettyshor, pe numele real Beatrice Ungureanu.

Tânăra influenceriță s-a făcut remarcată după ce a participat în Galele RxF, acolo unde, alături de Roxana Țuțu, s-a bătut cu „Perversul de pe Târgu Ocna”, bărbat devenit cunoscut datorită unui clip viral de pe YouTube.

Înainte de a pleca la „Desafio: Aventura”, Bettyshor a spus despre ea că este răsfățată, dar muncitoare, și că a crescut în lux. Însă știe ce înseamnă disciplina și efortul!

Înainte să apară în Galele RxF, concurenta din echipa Norocoșii de la „Desafio: Aventura” a urcat pe podiumurile modei internaționale și a copilărit la Roma. Iar prin apariția din show-ul de la PRO TV vrea să-și dovedească puterea și să-și depășească limitele. Chiar dacă până acum viața ei a fost roz!

„Vreau să văd dacă eu chiar pot ieși din zona mea de confort din care nu am ieșit niciodată. Pentru mine, sărăcia e exotică”, a spus Bettyshor înainte să plece în Republica Dominicană.

În urmă cu aproximativ un an, tânăra s-a făcut remarcată pe TikTok, acolo unde un clip postat de ea a adunat în timp record peste 6 milioane de vizualizări. Mai exact, ea s-a filmat în timp ce se dădea cu placa pe pârtia din Sinaia, îmbrăcată doar în costum de baie.

