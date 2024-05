Cele două tinere au fost lovite cu sălbăticie în timpul galei, spre amuzamentul celor prezenți în sală, dar și al comentatorilor galei.

Roxana Țuțu, una dintre cele două femei care au intrat în meci a reacționat după ce-a încasat zeci de pumni. „Mă simt de parcă aș fi desfigurată!”, a fost prima reacție a acesteia pentru canalul de YouTube, WOWnews.

„Spre supărarea mea, a noastră, toată sala ținea cu el. Lucru care lasă de dorit. Am dat tot ce-am mai putut… Viața noastră o să revină la normal. Îmi aduc aminte ce-am simțit pe fiecare lovitură”, a spus aceasta.

De partea cealaltă, Bettyshor, pe numele ei real Beatrice Ungureanu, luptătoare MMA a spus: „Am fost o bună încasatoare… Am fost ținuță de cască, regulile nu au fost cum se cuvine. Cele 140 de kile le-am simțit…”.

„El ne-a lovit cu sută la sută puterea lui. A fost agresiv! Agresivitatea asta… După meci, a plecat acasă! A lovit cu ură, tot ce-a făcut a făcut cu ură”, a mai completat Beatrice, citată de GSP.RO.

„Perversul” de pe Târgu Ocna: „Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”

Într-o primă reacție după meciul din gala de la Polivalentă, cel cunoscut ca „Perversul” de pe Târgu Ocna a declarat scurt: „Îmi pare rău că am dat în ele, dar n-am vrut să-mi dezamăgesc copiii”.

Apoi a mai spus: „I-am pus pe copiii mei înainte de oricine. Doar mort mă puteau scoate de acolo. Copiii mi-au zis să câștig, să nu râdă alții de ei la școală. N-aveam cum să pierd. Eu nu am ales (n.r. – lupta), am cules, am luat ce mi s-a dat! După meci i-am spus Roxanei că-mi pare rău… Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”.

