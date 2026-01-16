Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Studentă la Sport, Bianca Stoica este cea mai tânără concurentă de la Survivor România 2026 și vrea să demonstreze că vârsta este doar un număr și că în show-ul de la Antena 1 ambiția, curajul și determinarea pot învinge orice provocare.

„Mă aflu în Republica Dominicană la cel mai tare reality show. Vreau să vă spun că va fi cel mai diferit și cel mai mișto sezon de Survivor. Urmăriți-mă pe Antena 1 și AntenaPlay într-un număr cât mai mare. Nu voi mai avea telefon și nu voi putea vedea și ști absolut nimic din acest moment. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele drăguțe de încurajare. Promit să nu vă dezamăgesc și să mă întorc învingătoare”, a scris Bianca Stoica pe internet înainte ca show-ul Survivor România 2026 să debuteze la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Urmărită de aproape 20.000 de persoane pe Instagram, tânăra în vârstă de 19 ani pare că este pasionată de sporturi extreme, de înot și de schi.

Bianca Stoica a făcut o figură frumoasă încă de la primele jocuri la Survivor România 2026, reușind să aducă punctul decisiv în primul joc pentru imunitate din show-ul de la Antena 1.

„Bianca a fost eroul serii! A adus două puncte pentru echipă și ne-a dus direct la victorie cu ultimul punct”, a scris pe Instagram persoana care se ocupă de contul tinerei cât timp ea este plecată în Republica Dominicană.

