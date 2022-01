Cine este Blaze, Războinicul de la „Survivor România” 2022. Și-a găsit jumătatea în cadrul emisiunii „Mireasă”

Războinicul s-a născut în Nigeria, în orașul Portharcourt, și provine dintr-o familie numeroasă. Copilăria lui nu a fost tocmai una ușoară, iar asta l-a făcut să vină la noi în țară, în 2015. El a ajuns în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța, fiind dornic să învețe. Mai apoi, acesta s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!

Cine sunt Războinicii de la „Survivor România”

PRO TV anunță că din echipa Războinicilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: Elena Matei – bucătar, Liviu Mihalca – dansator profesionist, Relu Pănescu – antreprenor, Ionuț Popa – antrenor personal, Alex Delea – barman, Ana Dobrovie – dansatoare, Blaze – vlogger, Angela Forero – medic veterinar, Alexandru Nedelcu – fotbalist, Ștefania Ștefan – online streamer, Alexandra Duli – manager și Ramona Crăciunescu – curier.





