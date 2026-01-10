Cristian Boureanu este unul dintre concurenții care atrag atenția în noul sezon Survivor 2026, nu doar prin trecutul său politic sau personalitatea puternică, ci și printr-un istoric amoros intens, marcat de relații cu femei celebre și de povești de dragoste care au ținut prima pagină a presei mondene.

De-a lungul anilor, fostul politician a trăit iubiri pasionale, două căsnicii, o logodnă care nu s-a concretizat și numeroase despărțiri mediatizate. Cu toate acestea, Cristian Boureanu nu și-a pierdut niciodată încrederea că dragostea adevărată există și că, la momentul potrivit, își va găsi partenera potrivită.

Cristian Boureanu a fost căsătorit cu Valentina Pelinel

Prima căsătorie a lui Cristian Boureanu a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu. Din această relație a rezultat o fiică, însă mariajul nu a rezistat, cei doi divorțând în 2004. Deși separarea a fost una dificilă, Boureanu a păstrat discreția în privința vieții de familie.

În 2007, fostul politician a ajuns din nou în fața altarului, de această dată alături de Valentina Pelinel, una dintre cele mai cunoscute modele din România la acea vreme. Relația lor a fost intens mediatizată, iar cei doi au format unul dintre cele mai vizibile cupluri din showbiz. După șapte ani de căsnicie, în 2014, Cristian Boureanu și Valentina Pelinel au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate.

După al doilea divorț, Cristian Boureanu a început o relație cu fotomodelul Laura Dincă. Cei doi au fost împreună timp de șase ani, dintre care trei ani au fost logodiți. Deși păreau pregătiți să facă pasul cel mare, relația s-a încheiat înainte de nuntă. Despărțirea a fost un moment dificil pentru ambii parteneri, dar Boureanu a recunoscut ulterior că fiecare experiență l-a ajutat să se cunoască mai bine.

Cristian Boureanu, deschis către o nouă poveste de iubire

Chiar dacă viața sentimentală i-a adus și dezamăgiri, Cristian Boureanu spune că nu și-a pierdut speranța în dragoste. Într-o declarație făcută la Știrile Antena Stars, concurentul Survivor 2026 a mărturisit, într-o notă relaxată și sinceră, că este deschis unei noi relații și că nu exclude posibilitatea de a se îndrăgosti din nou.

„Am învățat că greutățile te întăresc. (…) Am învățat lecția răbdării, am învățat că petrecerile cu mai puțini oameni sunt mai frumoase cu mulți oameni ocazionali. (…) Sunt încă tânăr, așa cum îi spuneam fiicei mele, ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii să mă joc cu ei. Trebuie să ne hotărâm”, a declarat Cristian Boureanu.

Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România

Cristian Boureanu s-a născut în 1972, în Zambia, și a fost deputat în perioada 2004–2012. Părinții politicianului, geologi de profesie, au primit o ofertă de muncă tocmai în Zambia, după ce au descoperit marele zăcământ de aur de la Văliug.

„Mama era însărcinată în luna a doua și, conform regulilor de atunci, avea obligația să dea raportul înainte de plecare. Dacă spunea că e însărcinată, n-ar mai fi putut părăsi țara, așa că a ascuns situația în care se afla. Prin luna a șasea, când au aflat cei de la București de faptul că va naște, au vrut să-i aducă pe părinți acasă. Ai mei i-au amenințat că vor emigra în Rodezia sau în Africa de Sud, așa că i-au lăsat în pace și am apărut eu, tocmai în Africa”, a povestit deputatul.

De-a lungul anilor, numele său a fost implicat în mai multe dosare penale, cel mai cunoscut fiind dosarul „Loteria Națională”, deschis în 2008. În 2017, a fost arestat preventiv pentru ultraj, iar în 2019 a fost condamnat definitiv la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare. Un alt dosar, cel de trafic de influență, s-a încheiat în 2023 prin prescrierea faptelor.