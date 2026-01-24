Cine este Daria Ponomarenko

„Un copil care a trecut printr-o accidentare, care a reușit să treacă de ea mă face să văd momentul ca fiind fără egal”, a spus Andi Moisescu la PRO TV.

bda10713-42cb-4458-9bf1-49300d753657Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Este foarte interesant și poate, pentru noi, e greu să te gândești cum ai găsit resursele să treci peste o accidentare atât de gravă, să faci publicul să stea cu respirația tăiată”, a spus și Mihai Bobonete.

„Când am venit la această emisiune, mi-am dorit foarte tare să fac un gest și sunt absolut sigură că acest moment a venit acum”, a declarat și Carmen Tănase.

Povestea emoționantă de viață a Dariei

Daria a descoperit această disciplină la vârsta de 5 ani, din pură întâmplare. Deși crede că în familia sa există o moștenire sportivă, ea este singura care practică pole dance. Pentru Daria, acest talent reprezintă forța de a-și atinge obiectivele, indiferent de durere sau oboseală. De șapte ani urmează cursurile unei școli de pole dance, unde se pregătește cu antrenori profesioniști în coregrafie, acrobație și dans la bară.

O admiră profund pe artista franceză Marion Crampe, un nume de referință în lumea pole dance-ului. Daria spune că obiectivul ei nu este doar câștigarea competiției „Românii au talent”, ci exprimarea completă a talentului său și demonstrarea faptului că dansul la bară este o adevărată formă de artă, aflată la granița dintre sport și dans.

A urcat de nenumărate ori pe scenă, participând la campionate naționale și internaționale din Ucraina și Europa, precum și la emisiuni de televiziune. A fost concurentă la „Ukraines Got Talent” și finalistă la „Spains Got Talent”. Cel mai important moment din viața ei a fost acela în care a refuzat să renunțe după o accidentare gravă și a reușit să stabilească un record mondial Guinness în 2025, realizând 24 de splituri inversate pe stâlp, fără oprire.

Performanța a fost intens mediatizată în presa ucraineană, fiind cu atât mai impresionantă cu cât Daria era recent recuperată după o accidentare serioasă, iar mulți medici nu credeau că va mai putea reveni la acest nivel. Atunci a înțeles că durerea este doar fizică și că spiritul este mai puternic decât orice limită.

Cele mai fericite amintiri ale sale sunt legate de momentele petrecute alături de familie, la mare. În schimb, cele mai dificile perioade au fost în anul 2022, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoită să părăsească țara pentru câteva luni și a suferit profund din dorința de a se întoarce acasă. Când acest lucru a fost posibil, a realizat că își dorește să trăiască doar în Ucraina.

Un alt episod extrem de greu a fost căderea de la patru metri înălțime, în timpul unui antrenament, accidentare care a necesitat o operație și o perioadă lungă de recuperare. În acel timp, a crezut că nu va mai putea practica pole dance-ul. Cu toate acestea, a reușit să se refacă și este recunoscătoare că poate face din nou ceea ce iubește.

Puțini știu că, în ciuda succesului său, Daria trăiește zilnic cu dureri puternice de spate și coloană. Urmează în continuare un program de recuperare, având deformări structurale la nivelul coloanei și dificultăți în a sta întinsă pentru perioade lungi. Cu toate acestea, nu renunță niciodată și luptă constant pentru a-și finaliza recuperarea și a-și continua drumul artistic.

Daria nu are regrete. Dacă ar câștiga premiul, și-ar dori să călătorească cât mai mult, deoarece iubește să descopere țări, culturi și locuri noi. Nu a mai fost niciodată în România, dar consideră o mare onoare faptul că se află aici.

Este bucuroasă să descopere cultura, tradițiile, oamenii și bucătăria românească și să își împărtășească talentul cu publicul de aici. Cel mai mare vis al Dariei este să trăiască sub un cer senin, într-o lume fără război și ca pacea să revină în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oana Roman, mesaj acid pentru mamele care se plâng că e greu cu un singur copil: „Sunt alte femei care au cinci, șase copii și au și job”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Elle.ro
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

România va cumpăra 12 trenuri propulsate cu hidrogen. Distanța pe care o pot parcurge cu un singur rezervor, la o viteză de 140 km/h
Știri România 13:00
România va cumpăra 12 trenuri propulsate cu hidrogen. Distanța pe care o pot parcurge cu un singur rezervor, la o viteză de 140 km/h
Un muncitor român a murit după ce a agonizat două zile și nimeni nu a chemat ambulanța, în Germania
Știri România 12:34
Un muncitor român a murit după ce a agonizat două zile și nimeni nu a chemat ambulanța, în Germania
Parteneri
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul.ro
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
Fanatik.ro
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Elle.ro
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron. Cât costă un astfel de model: „Un brand de lux cu istorie de peste un secol”
Stiri Mondene 13:50
Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron. Cât costă un astfel de model: „Un brand de lux cu istorie de peste un secol”
Cine este Daria Ponomarenko, al doilea Golden Buzz de la „Românii au talent” 2026. Carmen Tănase a apăsat butonul auriu în prima ediție a sezonului 16
Stiri Mondene 13:33
Cine este Daria Ponomarenko, al doilea Golden Buzz de la „Românii au talent” 2026. Carmen Tănase a apăsat butonul auriu în prima ediție a sezonului 16
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
ObservatorNews.ro
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax.ro
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
KanalD.ro
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 12:57
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 09:56
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Negocieri în derulare! Dinamo, anunț uriaș despre trei jucători, inclusiv eroul Raul Opruț: „E o parte importantă din proiect”
Fanatik.ro
Negocieri în derulare! Dinamo, anunț uriaș despre trei jucători, inclusiv eroul Raul Opruț: „E o parte importantă din proiect”
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)