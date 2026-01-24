Cine este Daria Ponomarenko

„Un copil care a trecut printr-o accidentare, care a reușit să treacă de ea mă face să văd momentul ca fiind fără egal”, a spus Andi Moisescu la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Este foarte interesant și poate, pentru noi, e greu să te gândești cum ai găsit resursele să treci peste o accidentare atât de gravă, să faci publicul să stea cu respirația tăiată”, a spus și Mihai Bobonete.



„Când am venit la această emisiune, mi-am dorit foarte tare să fac un gest și sunt absolut sigură că acest moment a venit acum”, a declarat și Carmen Tănase.

Povestea emoționantă de viață a Dariei

Daria a descoperit această disciplină la vârsta de 5 ani, din pură întâmplare. Deși crede că în familia sa există o moștenire sportivă, ea este singura care practică pole dance. Pentru Daria, acest talent reprezintă forța de a-și atinge obiectivele, indiferent de durere sau oboseală. De șapte ani urmează cursurile unei școli de pole dance, unde se pregătește cu antrenori profesioniști în coregrafie, acrobație și dans la bară.

O admiră profund pe artista franceză Marion Crampe, un nume de referință în lumea pole dance-ului. Daria spune că obiectivul ei nu este doar câștigarea competiției „Românii au talent”, ci exprimarea completă a talentului său și demonstrarea faptului că dansul la bară este o adevărată formă de artă, aflată la granița dintre sport și dans.

A urcat de nenumărate ori pe scenă, participând la campionate naționale și internaționale din Ucraina și Europa, precum și la emisiuni de televiziune. A fost concurentă la „Ukraines Got Talent” și finalistă la „Spains Got Talent”. Cel mai important moment din viața ei a fost acela în care a refuzat să renunțe după o accidentare gravă și a reușit să stabilească un record mondial Guinness în 2025, realizând 24 de splituri inversate pe stâlp, fără oprire.

Performanța a fost intens mediatizată în presa ucraineană, fiind cu atât mai impresionantă cu cât Daria era recent recuperată după o accidentare serioasă, iar mulți medici nu credeau că va mai putea reveni la acest nivel. Atunci a înțeles că durerea este doar fizică și că spiritul este mai puternic decât orice limită.



Cele mai fericite amintiri ale sale sunt legate de momentele petrecute alături de familie, la mare. În schimb, cele mai dificile perioade au fost în anul 2022, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoită să părăsească țara pentru câteva luni și a suferit profund din dorința de a se întoarce acasă. Când acest lucru a fost posibil, a realizat că își dorește să trăiască doar în Ucraina.

Un alt episod extrem de greu a fost căderea de la patru metri înălțime, în timpul unui antrenament, accidentare care a necesitat o operație și o perioadă lungă de recuperare. În acel timp, a crezut că nu va mai putea practica pole dance-ul. Cu toate acestea, a reușit să se refacă și este recunoscătoare că poate face din nou ceea ce iubește.



Puțini știu că, în ciuda succesului său, Daria trăiește zilnic cu dureri puternice de spate și coloană. Urmează în continuare un program de recuperare, având deformări structurale la nivelul coloanei și dificultăți în a sta întinsă pentru perioade lungi. Cu toate acestea, nu renunță niciodată și luptă constant pentru a-și finaliza recuperarea și a-și continua drumul artistic.

Daria nu are regrete. Dacă ar câștiga premiul, și-ar dori să călătorească cât mai mult, deoarece iubește să descopere țări, culturi și locuri noi. Nu a mai fost niciodată în România, dar consideră o mare onoare faptul că se află aici.

Este bucuroasă să descopere cultura, tradițiile, oamenii și bucătăria românească și să își împărtășească talentul cu publicul de aici. Cel mai mare vis al Dariei este să trăiască sub un cer senin, într-o lume fără război și ca pacea să revină în Ucraina.