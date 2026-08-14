Bărbatul are o carieră impresionantă în sport: este multiplu campion mondial la dans la bară! Mai mult decât atât, el a pus bazele Pole Dance Academy și vine la Insula Iubirii 2026 convins că este un moment perfect pentru a-și face apariția în celebra emisiune de la Antena 1.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, a spus Dima Roșca înainte de startul difuzării show-ului.

Tânărul are un corp bine lucrat, știe exact care este atuul lui și vine în emisiune decis să-și arate talentul și anii de muncă pe care i-a investit.

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„În primul rând, aș vrea ca fetele să simtă că sunt de treabă, că sunt aici să le susțin. Să le arăt că vin din lumea evenimentelor, să ofer anumite momente frumoase. Aș vrea să mă cunoască așa cum sunt: sportiv, ca un om care se odihnește, care trăiește normal! Oamenii știu că pot să și petrec, să fiu și serios, și acrobat”, a spus Dima Roșca în exclusivitate pentru Libertatea.

Născut la Chișinău, bărbatul în vârstă de 33 de ani face parte din anul 2023 din Federația Română de Pole Fitness și Sport. Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a studiat la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv (LIMPS) din Republica Moldova, după care a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România).

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