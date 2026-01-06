Show-ul a debutat pe 5 ianuarie 2026 și poate fi văzut în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, atât pe PRO TV, cât și pe VOYO, iar printre concurenți se regăsește și Dumbo (Marius Alexandru), care face parte din echipa Luptătorii.

Originar din Agigea, județul Constanța, concurentul de la „Desafio: Aventura” se caracterizează drept un bărbat al naturii, care este 100% autentic. Potrivit celor spuse de către Dumbo (Marius Alexandru), el gătește singur în pădure și este pasionat de vânătoare.

Frizer și proprietar al unui barber shop, Dumbo (Marius Alexandru) a decis să meargă în show-ul de la PRO TV pentru a arăta ce înseamnă să fii un bărbat cu voință și putere. Simplu, direct și fără fițe, el trăiește după propriile reguli.

La „Desafio: Aventura”, el vrea să-i învețe pe cei din jur lecția masculinității adevărate. Iar motivul pentru care a ajuns în show-ul de la PRO TV o are în prim-plan chiar pe soția lui.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a spus Dumbo (Marius Alexandru) înainte să plece în Thailanda.

Alături de soție, concurentul din show-ul de la PRO TV are doi copii, fiind un familist convins.

