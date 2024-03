Primul sezon Power Couple România – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, își va desemna câștigătorii în această seară, la Antena 1: după șase săptămâni în care cuplurile de vedete au trecut prin probe de foc, doar trei perechi se vor lupta în finală pentru premiul cel mare și primul trofeu Power Couple România.

Când are loc finala Power Couple România 2024?

Finala de la Power Couple România este difuzată miercuri, 13 martie, începând cu ora 20:30, la Antena 1.

Cine sunt finaliștii Power Couple România 2024

În ediția de ieri a reality show-ului, încă un cuplu a părăsit competiția: Mădălina și Emi Popescu s-au situat pe ultimul loc la proba „Mă înec în dragostea ta” și astfel au ieșit din concurs. Au mai rămas patru cupluri în Semifinală: Eliza și Cosmin Natanticu, Oana Matache și Radu Siffredi, Daiana Anghel și Sorin Gonțea, Ana și Tudor Ionescu. După clasamentul Semifinalei, încă un cuplu va părăsi competiția. Doar trei dintre cele patru perechi ajung în finala de diseară, care aduce o probă de rezistență încărcată de dramatism: concurenții vor trece prin valuri de căldură, ploi torențiale, vânturi reci și ninsori, ducând împreună greutățile, întocmai cum se întâmplă pe drumul vieții unui cuplu.

Daiana Anghel, beauty consultant, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea sunt căsătoriți de patru ani, dar formează un cuplu de mai bine de nouă ani. „Power Couple a fost o experiență senzațională. A fost intens, emoționant, greu și foarte frumos. Ne-am depășit limitele, ne-am cunoscut în situații în care probabil niciun alt context nu ne-ar fi pus și ne-am reconfirmat că suntem cea mai bună alegere unul pentru celălalt”, a spus Daiana.

Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, și-au asumat această provocare din postura celui mai tânăr cuplu aliniat la start, cu aproape un an de relație la activ. „Pentru noi, experiența Power Couple înseamnă nebunie, unitate și «la bine și la greu». Cred că să-ți descoperi relația în felul acesta, mai ales la început, este un privilegiu minunat”, a spus Radu Siffredi.

Actorul Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza au o căsnicie de 4 ani, dar alcătuiesc un cuplu de 13 ani. „Nu am venit pregătită pentru ceva atât de frumos, dar și solicitant. Emoții și frici duse la extrem. Adrenalină la intensitate maximă. De la agonie la extaz, într-o clipă. Mă bucur că am putut trăi această experiență alături de soțul și, totodată, prietenul meu, jumătatea mea mai bună. Abia aștept să vedeți prin ce am trecut”, a declarat Eliza.

Solistul Fly Project Tudor Ionescu și soția lui, Anamaria sunt veteranii competiției, cu 19 ani de relație. „Power Couple a fost experiența vieții noastre. Ne-a scos în totalitate din zona de confort, din rutina noastră. Am reușit să facem lucruri pe care nu ne-am imaginat că le-am putea face vreodată. Și ce credeți? După 19 ani de când suntem împreună, Power Couple a fost cel mai tare refresh pentru relația noastră. Și mai mult decât atât, ni s-a reconfirmat că niciodată să nu spui niciodată, iar atunci când efectiv simți că nu mai poți, mai poți puțin”, a dezvăluit Anamaria Ionescu.

Care e marele premiu Power Couple România 2024?

La finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 50.000 de euro. Ultimul cuplu care rămâne în picioare va câștiga Marele Trofeu și primul titlu de Power Couple România, care le deschide ușa seifului în care au depozitat toți banii adunați în competiție.

Despre Power Couple

„Power Couple România – La bine și la greu”, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări. Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România.

Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu. Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.

Competiția fenomen a cuplurilor a fost prima oară difuzată în Israel în 2014, de atunci fiind adaptată în 15 țări. De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, mixul uimitor de probe va purta cuplurile printr-un roller-coaster al celor mai intense trăiri: acesta este „Power Couple România – La bine și la greu”, concursul care îi poate face pe participanți să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă.

Regulile competiției fac cu atât mai incitantă întrecerea. Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.

Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu, două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta.

