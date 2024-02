Invitat în urmă cu două luni la podcastul lui Mihai Bobonete, Dani Oțil a povestit despre aventurile sale amoroase de pe vremea când era un bărbat singur. Prezentatorul emisiunii „Power Couple România” nu s-a ferit la acel moment să dea detalii picante despre experiențele sale. Bineînțeles că soția lui, Gabriela Prisăcariu, a ascultat podcastul și a aflat tot ce a făcut soțul ei, însă nu a acordat importanță întâmplărilor din trecut.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o”

Dani Oțil a povestit că Gabriela Prisăcariu a preluat vorbele pe care Anna Lesko i le-a spus lui în urmă cu mai mulți ani. Despre prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se știe că a avut o slăbiciune la un moment dat pentru Anna Lesko și cei doi au fost protagoniștii multor momente care au ținut prima pagină a ziarelor.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată. Pe mine m-a învățat Anna Lesko o vorbă, când făceam glume la televizor, că este feblețea mea. Și într-o emisiune, Răzvan îi zice «Anna, uită-te la el, băiat frumos, dar nu ți se pare că a fost cam vagabond?».

„Anna Lesko m-a apucat de obraz și a zis: «Dani, dacă ne vom căsători…»”

Și Anna, care e un bun profesionist, noi am avut o prietenie și am colaborat mult la TV pe tema asta, a fost o poveste frumoasă, inventată. M-a apucat de obraz și a zis: «Dani, nu o să consider niciodată, dacă noi ne vom căsători, că ai fost un vagabond. Eu voi considera că te-ai antrenat pentru mine». Și soția a preluat vorbele astea. Dar da, ultima dată ea și alte soții ne-au întrebat, în grup, dacă avem trecute în telefon, în continuare, femei cu nume de service auto”, a povestit Dani Oțil pentru cancan.ro.

Dani Oțil, despre experiența ca prezentator la „Power couple”

„Power couple România” începe la Antena 1 în această seară, 5 februarie, iar recent Dani Oțil a vorbit despre cât de dificil i s-a părut lui acest proiect. Prezentatorul spune că a fost impresionat de unele dintre poveștile concurenților.

„Ca proiect de televiziune, în sine, a fost simplu. E un concurs, cu reguli, am o echipă de producție tun, oamenii mi-au dat la mână tot ce trebuia să știu, n-a fost foarte complicat. Latura umană a acestui concurs a pus presiune mare pe mine. Am descoperit povești ale unor oameni cu care m-am identificat. Unele m-au făcut să râd, altele m-au făcut să mă emoționez. Am fost și toți departe de casă, de copii, deci dacă mă întrebi cum m-a impactat, în Malta sunt foarte multe epave, ei au fost tot timpul în mijlocul unor războaie. Exact ca Insula Malta, eu am fost prins la mijlocul unor bătălii cu sau fără voia mea. Uneori m-am implicat, alteori am încercat doar să stau. Dar m-am întors o epavă emoțională, a fost greu”.

„Noi luăm banii de la oricine, dar nu ne băgăm în lumea politică”

Întrebat dacă s-a îndoit vreodată de capacitățile sale profesionale, Dani Oțil a răspuns: „Am făcut 16 ani de Neatza, cu peste 15.000 de ore de live. Deci dacă mă întrebi dacă mă îndoiam, când sunt cu Răzvan pe scenă sau la evenimente foarte grele. Prezentăm și evenimente de business, vin doctori, oameni politici, lăutari, nu ne dăm înapoi, noi luăm banii de la oricine, nu ne băgăm în lumea politică. Dar oameni politici mai prezentăm. Când nu sunt cu Răzvan, îmi lipsește prima plasă de siguranță și trebuie să recunosc că m-am cam… pe mine. Dar da, fără Răzvan m-am cam… pe mine”.

