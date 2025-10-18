George Dogaru a crescut într-o familie cu rădăcini muzicale. Tatăl său a fost muzician în cadrul armatei, iar George a început să cânte de mic. Mai are trei surori, însă el este singurul la care pasiunea pentru muzică a prins cu adevărat rădăcini.

În octombrie 2010, George a părăsit România, iar doi ani mai târziu a dus și surorile în străinătate. A locuit inițial în Madrid, unde a lucrat în restaurante și a învățat rapid limba spaniolă, apoi s-a mutat în Scoția, iar în 2017 a intrat în aviație. În prezent, George lucrează ca însoțitor de zbor, dar dedică timp și pasiunii sale: muzica.

George recunoaște că nu știe să se bucure mereu pentru sine, dar este mândru de surorile sale, mai ales că două dintre ele lucrează acum în aviație, urmându-i exemplul de ambiție și determinare.

George a participat și-n primul sezon de la Vocea României, în 2011, însă nu a reușit să întoarcă niciun scaun. Spune că emoțiile l-au copleșit, însă acum e pregătit să cucerească scena.



„În sezonul 1 am lăsat emoțiile să mă cuprindă, acum vreau să las vocea să iasă, să spună povestea, iar rezultatul va veni”, a spus tânărul la testimoniale, potrivit Pro TV.



„Ai o voce bună și consistentă și mi-ar plăcea să lucrez cu tine!”, a spus Tudor Chirilă.



Theo Rose: „Ai o voce minunată, specială! Voce de bărbat modern, dacă vrei!”. În cele din Urmă, tânărul a ales să meargă în echipa lui Horia Brenciu și a lui Theo Rose.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE