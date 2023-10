George Tănase – studii și carieră

George Tănase s-a născut pe 25 aprilie 1993 în Măcin, Tulcea. El este un actor de comedie, de stand-up și realizator TV. În anul 2012, comediantul a absolvit Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, iar doi ani mai târziu, în 2014, George Tănase a absolvit școala de televiziune Intact Media Academy. Tot în 2014, George Tănase a debutat în televiziune cu emisiunea „Tânăr și nedumerit”, care era difuzată pe ZU TV. În același an, acesta a jucat în schetch-uri în cadrul Observator Special de la Antena 1.

George Tănase nu este deloc străin telespectatorilor. El a fost concurent la „iUmor”, în anul 2016, și a reușit să ajungă până în finală. Apoi, comediantul a renunțat la colaborarea cu Antena 1 și a semnat contractul cu Kanal D, unde a prezentat o emisiune alături de Viviana Sposub și Bursucu.

Între anii 2015 și 2016, noul prezentator de la „Dimineața cu noi” a urcat pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București. În anul 2016, acesta a intrat în echipa emisiunii „În puii mei” ca actor, unde juca alături de Mihai Bendeac. Pe YouTube, George Tănase încărca filmulețe în care imita mai multe personaje din lumea showbizului.

George Tănase – viața amoroasă

Comediantul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Lorena Pancu și în urmă cu numai un an, cei doi s-au căsătorit.

„A fost la un spectacol de-ale mele din Iași. A prins chiar ultimul loc în sală, pentru că nu era hotărâtă dacă vine sau nu. După spectacol, n-a avut curaj să vină să facă o poză cu mine, deși era lângă mine, dar eu stăteam pe telefon, de anxios ce sunt în societate și a plecat la club.

Noi niciodată nu mergeam în club, dar un prieten avea masă acolo și m-a rugat cu cerul și pământul să mergem în club și am mers până la urmă”, a povestit George Tănase, concurentul de la America Express, sezon 6.

George Tănase și Lorena Pancu formează un cuplu de 7 ani și sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Comediantul postează constant imagini cu soția sa din vacanțele în care merg împreună.

„Cererea în căsătorie a fost un spectacol total. Mi-am dorit să fie amuzantă, dar și inedită. Am ascuns inelul în niște șosete și când am schimbat noi niște avioane pe acolo. Fix în ziua în care trebuia să o cer am văzut un șnur scos. Era șnurul de la cutia cu inelul și când am ajuns în aroport am avut o răbufnire. Am zis: Am pierdut inelul. Și ea a întrebat ce inel? Inelul cu care trebuia să te cer”, dezvăluia George Tănase, conform Antena Stars.

Chiar dacă au o relație frumoasă și se înțeleg foarte bine, George Tănase a ales să participe la America Express – Drumul Soarelui alături de Ionuț Rusu.

George Tănase, despre America Express – Drumul Soarelui

Întrebați cum rezistă în competiție, Ionuț Rusu a recunoscut că „sunt foarte mândru de noi că încă mai suntem în viață, la modul cel mai serios. Eu n-am întrecut niciodată limita asta a corpului, până aici. Asta, că ni se oprește inima de șase ori, asta e nimic, pe lângă altele”. „Cred că ne vindem mașinile când ajungem acasă și doar din asta o să trăim“, a răspuns partenerul lui în această cursă a adrenalinei, George Tănase, adăugând: „când crezi că ai ajuns la limita puterilor, realizezi că reziști. Tu nu știi despre tine că reziști, dar oamenii care au gândit conceptul ăsta știu că reziști”.

„Eu am impresia că n-o să mai ajungem acasă, că ne împotmolim undeva cu un cameraman după noi și o să ne facem o tabără acolo, cu o statuie în cinstea noastră. Peste 30 de ani, venim înapoi acasă și o să se facă un documentar după noi”, au mai glumit cei doi concurenți, în stilul lor caracteristic.