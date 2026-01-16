Survivor România 2026 a debutat la Antena 1 pe 9 ianuarie, iar Războinicii și Faimoșii i-au făcut pe cei de acasă să comenteze fiecare ediție. Printre concurenți se află și Loredana Pălănceanu, cunoscută în mediul online drept „Profa de mate”.

La 29 de ani, ea este urmărită pe internet de sute de mii de oameni și este decisă să le arate tuturor că merită apreciată și pentru calitățile pe care le arată în junglă din Republica Dominicană.

La finalul anului trecut, Libertatea a stat de vorbă cu Loredana Pălănceanu despre cum a reușit să convingă peste 200.000 de elevi să învețe pe TikTok și Instagram, în cadrul unor meditații gratuite pe care le oferă chiar ea.

„Ideea de a posta videoclipuri pe TikTok a apărut natural, observând realitatea din școli: elevii petrec foarte mult timp pe telefon, inclusiv în pauze sau în drum spre casă. Mi-am spus că, dacă tot sunt acolo, pe platformele online, poate este momentul ca și noi, profesorii, să venim spre ei, cu un conținut educativ adaptat mediului pe care îl folosesc zilnic.

Am vrut să transform TikTokul într-un spațiu unde matematica să fie accesibilă, prietenoasă și creativă. În timp, am văzut că elevii reacționează foarte bine, pun întrebări, participă la live-uri, rezolvă exerciții împreună cu mine. Și asta m-a motivat și mai mult”, spunea în urmă cu doar câteva luni, în exclusivitate pentru Libertatea, actuala concurentă de la Survivor România 2026, numită „Profa de mate”.

