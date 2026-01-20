Cine este Marina Dina, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Fostă asistentă a lui Mihai Morar la emisiunea „Răi, da’ Buni”, Marina Dina dispăruse din showbiz în urmă cu aproximativ 15 ani, însă anul trecut, înainte să fie anunțată printre cei 12 Faimoși de la Survivor România 2026, ea își exprimase dorința de a se întoarce în televiziune.

Cunoscută pentru aparițiile la TV, despre Marina Dina se știe în în prezent că este pasionată de sport și echilibru, după cum a dezvăluit chiar ea înainte să plece în Republica Dominicană. Și, odată ajunsă acolo, vedeta vrea să vadă cum toate cele pe care le-a învățat o vor ajuta la Survivor România 2026.

Când a plecat din televiziune, Marina Dina a precizat că vrea să se concentreze pe viața ei privată, iar acum ea este instructor de yoga și pilates. Vedeta are doi copii, o fetiță și un băiețel, care s-au născut în anul 2017 și sunt gemeni.

Fosta asistentă TV a lui Mihai Morar a divorțat de tatăl celor doi copii, după care a avut o relație cu un instructor de fitness, însă în prezent, ea nu vorbește despre viața privată, lăsând de înțeles că este o mamă singură.