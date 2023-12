În seara aceasta, la Pro TV are loc finala „Vocea României” 2023. Concurenții vor cânta trei melodii în această seară: vor interpreta o piesă solo, una împreună cu antrenorii și vor avea și câte un performance, alături de câte un invitat.

Melisa Antonesi are emoții mari, însă speră că publicul o va susține și de data aceasta, cum s-a întâmplat și până acum în show-ul de muzică de la Pro TV. Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă lucrează ca recepționeră.

Viața peste hotare a fost grea pentru Melisa, mai ales atunci când a început să se confrunte cu bullyingul la școală. „Românii nu sunt prea bine văzuți, nu au o reputație foarte bună acolo. Am fost acuzată și de furt, la un moment dat, când eram la liceu, dar s-a demonstrat că nu eu am fost cea vinovată. Muzica pentru mine a fost ca o escapadă”, a povestit ea în emisiune, conform protv.ro.

Cu vocea ei, Melisa Antonesi a reușit să îi impresioneze pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Toți au vrut-o în echipele lor, însă Melisa i-a ales pe Horia Brenciu& Theo Rose.

Melisa Antonesi, show în semifinala „Vocea României” 2023, sezonul 11

În semifinală, Melisa Antonesi a creat un moment magic, interpretând piesa „Memory”. Antrenorii imediat au reacționat după momentul ei. ​„Mă simt ca în finala Vocea României. A fost un moment magic. Foarte, foarte frumos!”, a spus Irina Rimes.

„Felicitări, Melisa. Ai dus până la capăt acest moment. Să dea Dumnezeu să fii votată”, a adăugat Tudor Chirilă. „Ai o voce perfectă pentru musical. Ai putea ajunge o voce importantă, la nivel internațional, pe zona asta”, a comentat Smiley.

„Cred că aici ție ți se deschid drumuri noi”, a menționat Theo. „Ea nu se aștepta să ajungă la acest nivel. Cred că trebuie să ai un discurs de câștigătoare. Ai avut cea mai înaltă notă din semifinală”, a subliniat Horia Brenciu.

Horia Brenciu, mesaj pentru Melisa Antonesi, finalista de la „Vocea României” 2023, sezonul 11

Înainte de marea finală „Vocea României” 2023, Horia Brenciu și-a lăudat concurenta într-un mesaj pe Facebook. „Da! Ea e… Melissa! ✌️ Frumoasă la voce, frumoasă la port. 🌹Mâine cântă în finala de la Vocea României. La fiecare etapă și-a pregătit discursul de adio, dar mulți dintre voi n-ați lăsat-o să plece și ați votat-o. ❤️ Theo și cu mine suntem tare mândri de ea!

S-a născut în Suceava, are 23 de ani și lucrează ca recepționeră, acum, în Manchester. Dacă vrea să se întoarcă acasă? Normal. Are nevoie de un singur motiv. Are nevoie de… VOI, de voturile VOASTRE! 👍 (…) Bucurați-vă de muzică, de viață și de una dintre cele mai disputate finale de la Vocea României! Să fie o seară… roz, plină de melissssme!”, a transmis artistul.

