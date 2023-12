Când are loc finala Vocea Romaniei 2023

Finala Românii au talent 2023 se va desfășura vineri seara, 15 decembrie, la Pro TV, unde surprizele se vor tine lanț. Cei patru finaliști de la Vocea Rmâniei 2023 așteaptă cu nerăbdare să urce pe scenă și să demonstreze că merită să plece acasă cu trofeul și premiul cel mare.

Cine sunt finalistii Vocea Romaniei 2023, sezonul 11

Cei opt concurenți au făcut scena să vibreze, iar antrenorii au creat senzație cu momentele speciale pe care le-au avut alături de cei din echipele lor. Din echipa lui Tudor Chirilă au urcat aseară pe scenă, în editia trecută, Alexandra Căpitănescu și Raluca Radu, care au făcut senzație cu interpretările lor. Însă, în urma voturilor celor de acasă, în marea finală de vinerea viitoare va merge Alexandra Căpitănescu.

Echipa Irinei Rimes a surprins cu performance-urile celor doi concurenți, Delia Constantin și Vlad Musta. Publicul a decis, iar săptămâna viitoare, în finală va urca pe scenă Vlad Musta. Alexandra Sîrghi și Melisa Antonesi, din echipa Horia Brenciu & Theo Rose, le-au oferit emoție telespectatorilor, iar ei au votat: Melisa Antonesi merge în marea finală. În echipa Smiley a fost show oferit de Ana Stănciulescu și Alex Maxim.

Cele mai multe voturi însă au mers către Alex Maxim. Vinerea următoare, de la 20:30, la Pro TV, are loc marea finală „Vocea României” 2023, unde va fi desemnat marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Alexandra Căpitănescu are 19 ani și provine din Galați, iar în acest moment studiază la Facultatea de Fizică, dorindu-și să devină fizician medical. Vocea ei i-a făcut pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes să apese butonul roșu chiar din primele secunde ale melodiei.

Aceștia au fost urmați de Smiley, dar și de echipa Horia Brenciu & Theo Rose. Astfel, bătălia s-a purtat între toți antrenorii, care și-au dorit să o convingă pe Alexandra să ia decizia potrivită, scrie protv.ro. La final, ea a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă, iar acum e în marea finală a show-ului de la Pro TV.

Vlad Musta are 24 de ani și este din București. Concurentul de la „Vocea României” 2023 este student și cântă coveruri alături de o trupă, iar în anul 2018 a câștigat premiul sezonului The Four.

Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă activează ca recepționeră. La audițiile pe nevăzute, Horia Brenciu și Theo Rose s-au întors instant când i-au auzit vocea tinerei.

Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet. El spune că a moștenit talentul muzical de la tatăl lui, Cătălin Maxim, care a cântat în trecut cu diferite trupe.

Care e marele premiu Vocea Romaniei 2023?

Marele premiu la Vocea României 2023 este de 100.000 de euro și va ajunge la Alexandra Căpitănescu, Vlad Musta, Melisa Antonesi sau Alex Maxim. Doar unul dintre cei patru va fi cel mai norocos.

Cum se alege câștigătorul Vocea Romaniei 2023

Doar unul dintre cei patru finaliști va fi marele câștigător, iar decizia este doar a telespectatorilor care vor vota la „Vocea României“, mâine seară, de la 20.30, la Pro TV.

Cine sunt câștigătorii Vocea Romaniei din anii trecuți

Sezonul 1- Ștefan Stan

Sezonul 2- Julie Mayaya

Sezonul 3 –Mihai Chitu

Sezonul 4- Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6- Teodora Buciu

Sezonul 7- Ana Munteanu

Sezonul 8- Bogdan Ioan

Sezonul 9- Dragoș Moldovan

Sezonul 10- Iulian Nunucă

