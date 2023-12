Finaliști „Vocea României” 2023, sezonul 11. Cine sunt concurenții care luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro

Aseară, semifinala de la „Vocea României” 2023 a fost un adevărat show muzical. Cei opt concurenți au făcut scena să vibreze, iar antrenorii au creat senzație cu momentele speciale pe care le-au avut alături de cei din echipele lor.

Din echipa lui Tudor Chirilă au urcat aseară pe scenă Alexandra Căpitănescu și Raluca Radu, care au făcut senzație cu interpretările lor. Însă, în urma voturilor celor de acasă, în marea finală de vinerea viitoare va merge Alexandra Căpitănescu.

Echipa Irinei Rimes a surprins cu performance-urile celor doi concurenți, Delia Constantin și Vlad Musta. Publicul a decis, iar săptămâna viitoare, în finală va urca pe scenă Vlad Musta.

Alexandra Sîrghi și Melisa Antonesi, din echipa Horia Brenciu & Theo Rose, le-au oferit emoție telespectatorilor, iar ei au votat: Melisa Antonesi merge în marea finală.

În echipa Smiley a fost show oferit de Ana Stănciulescu și Alex Maxim. Cele mai multe voturi însă au mers către Alex Maxim. Vinerea următoare, de la 20:30, la Pro TV, are loc marea finală „Vocea României” 2023, unde va fi desemnat marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Cine e Alexandra Căpitănescu de la „Vocea României” 2023

Alexandra Căpitănescu are 19 ani și provine din Galați, iar în acest moment studiază la Facultatea de Fizică, dorindu-și să devină fizician medical. Vocea ei i-a făcut pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes să apese butonul roșu chiar din primele secunde ale melodiei.

Aceștia au fost urmați de Smiley, dar și de echipa Horia Brenciu & Theo Rose. Astfel, bătălia s-a purtat între toți antrenorii, care și-au dorit să o convingă pe Alexandra să ia decizia potrivită, scrie protv.ro. La final, ea a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă, iar acum e în marea finală a show-ului de la Pro TV.

Cine e Vlad Musta de la „Vocea României” 2023

Vlad Musta are 24 de ani și este din București. Concurentul de la „Vocea României” 2023 este student și cântă coveruri alături de o trupă, iar în anul 2018 a câștigat premiul sezonului The Four.

Cine e Melisa Antonesi de la „Vocea României” 2023

Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă activează ca recepționeră. La audițiile pe nevăzute, Horia Brenciu și Theo Rose s-au întors instant când i-au auzit vocea tinerei.

Cine e Alex Maxim de la „Vocea României” 2023

Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet. El spune că a moștenit talentul muzical de la tatăl lui, Cătălin Maxim, care a cântat în trecut cu diferite trupe.

