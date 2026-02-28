Mihai Bobonete: „Îmi pare rău! Nu am știu ce să zic și tot aveam un Golden Buzz și m-am gândit că poate ție îți trebuie. E un moment care nu necesită foarte multe vorbe. Foarte talentată și are ceva aparte. Toată lumea era în picioare”.



Carmen Tănase: „Ești sigură că ai 12 ani?”



„Ești extraordinară! Să știi că meriți din plin să fii direct în semifinală. Ai cântat extraordinar de bine”, a spus Andra la Pro TV.

Miruna Fecioru a descoperit muzica la doar cinci ani, după ce a auzit cuvântul „canto” și a decis imediat că vrea să cânte. Talentul l-a moștenit de la bunicul ei, iar părinții, care dețin o firmă de transport, au susținut-o mereu în pasiunea ei. De mică, a participat la concursuri și festivaluri, câștigând premii, iar, la nunțile unde părinții erau nași, ea, „nășica mică”, cânta pentru invitați.

Visul ei este să ajungă pe scene mari și să nu renunțe niciodată la muzică. Îmbină școala cu pasiunea printr-o rutină clară și este foarte atașată de motănelul ei, Biscuite. În afara muzicii, îi plac desenul digital, dansul, modelingul și documentarele criminalistice. Se descrie ca fiind energică și, uneori, „cu capul în nori”.

În relația cu colegii, a trecut prin momente dificile: unii o considerau „fițoasă” sau prea vorbăreață, ceea ce a determinat-o să se retragă uneori, ascultând muzică pentru a-și liniști sufletul. Miruna participă la „Românii au talent” pentru a evolua și a învăța să își controleze emoțiile.







