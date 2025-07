Betty Salam a postat un mesaj pe contul de socializare, în care spune că atât ea, cât și fostul soț au încercat să își salveze căsnicia, dar și-au dat seama că nu mai pot fi împreună. Problemele au apărut între cei doi de acum un an, atunci când au luat o pauză, dar s-au împăcat la câteva săptămâni distanță. Din păcate, Betty și Cătălin Vișănescu au divorțat ieri la notar.

„Nu cer milă, nu vreau judecăți. Vreau doar respect. Pentru că știu ce am oferit, știu cât am iubit și cât am îndurat. Și dacă tăcerea mea a fost interpretată greșit e pentru că am pus mereu familia înaintea imaginii. Nu divorțez pentru altcineva. Divorțez pentru mine. Pentru sufletul meu, pentru liniștea mea, pentru copilul meu, care merită o mamă întreagă. Și da, cine mă iubește cu adevărat va înțelege. Fără explicații. Doar din priviri”, a scris Betty Salam, pe Instagram.

Betty are deja o altă relație. Este vorba despre Robert, un tânăr care cântă împreună cu Florin Salam. Manelistul știe deja despre relația lor.

„Nu, nu mi-am înșelat soțul! Și nu, Robert nu are vreo vină în povestea mea. Nu a existat niciun triunghi, nicio trădare”. A fost doar o relație care s-a consumat în ani grei, în speranțe, în tăceri și în eforturi repetate de a repara ceva ce era deja rupt”, a mai scris ea, pe Instagram.

