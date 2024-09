Oana Paraschiv, cunoscută jurnalistă și om de radio, a acceptat provocarea de a participa la „Asia Express”, sezonul 7, „Drumul Zeilor”. Ambițioasă și determinată, Oana face echipă cu prietenul și colegul ei, Mihai Găinușă, în această aventură difuzată de Antena 1. Cei doi sunt nerăbdători să exploreze misterele Asiei, bazându-se pe relația lor de prietenie de ani buni, un atu important în competiția dură.

Oana Paraschiv, în vârstă de 39 de ani, este o prezență discretă în privința vieții private, însă și-a câștigat notorietatea în lumea media încă din 2012. Născută și crescută în Focșani, într-o familie credincioasă – cu mama învățătoare și tatăl și frații preoți – Oana a ales un alt drum, dedicându-se televiziunii și jurnalismului.

La un moment dat, Oana își dorea să devină medic, dar a avut o înclinație către televiziune și jurnalism încă din copilărie. Colega lui Mihai Găinușă a urmat cursurile la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Focșani. Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, ea este stabilită acum în Capitală, unde își desfășoară activitatea zilnică.

Deși este discretă în privința vieții personale, Oana Paraschiv are o comunitate online activă, cu peste 3.000 de urmăritori pe Instagram, unde împărtășește pasiunea pentru călătorii și momentele din viața sa cotidiană.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, despre Asia Express

Cei doi au povestit cum a funcționat prietenia lor în condiții extreme – fie că e vorba despre călduri insuportabile sau momente foarte tensionate – și cât de pregătiți au fost pentru obstacolele cu care s-au confruntat pe Drumul Zeilor.

„Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic…”, a mărturisit Oana Paraschiv.

„Da, realitatea este că am descoperit că în Asia Express este foarte greu: se lasă cu leșin și mâini amorțite…”, a dezvăluit Mihai Găinușă. „Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții. Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a declarat Mihai Găinușă.

„Și te vei mai întoarce cu o frică descoperită aici: frica de gura mea”, i-a dat cu umor replica Oana. „Exista această frică, dar aici s-a amplificat. Partea bună este că, după ce mă bălăcărește – și pe unde mă prinde, mă bălăcărește – Oana uită”, a completat Mihai Găinușă, care este coleg de radio cu coechipiera sa. Încrezători în forțele lor, dar în același timp conștienți de punctele lor vulnerabile, Mihai și Oana și-au descris cu umor comportamentul în cele mai stresante situații.

„Eu semăn foarte mult cu Daniela Crudu. Doar că nu sunt la fel de descurcăreț”, a spus Mihai, iar Oana a punctat: „Aș putea fi insurpotabilă. Și aș putea fi foarte incomodă”.

„Cred că cel mai greu în emisiunea asta este să fii constant. Și nu te lasă să fii constant, pentru că, în 5 minute, poți să treci pe bune de la agonie la extaz”, a punctat Mihai Găinușă.

„Marea provocare este să te setezi fizic în fiecare moment, pentru că există o incertitudine în orice clipă, nu ești sigur de absolut nimic”, a mai spus Oana.

