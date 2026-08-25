Dacă pentru o parte din publicul român Olga Gorcinschi poate părea o apariție nouă pe scenă, artista are în spate o carieră artistică de succes, construită peste Prut și recunoscută prin numeroase premii.

Olga Gorcinschi, solistă a trupei Millenium

Olga Gorcinschi este solista cunoscutei formații Millenium, un grup reprezentativ fondat la Chișinău în aprilie 1997 de Vlad Gorgos, conform infomusic.ro. De-a lungul timpului, din această trupă emblematică au făcut parte artiști care au devenit nume de referință în muzică, precum Natalia Barbu, Natalia Gordienco, Nadin Trohin sau Alex Calancea. În prezent, formula de scenă îi include pe Olga Gorcinschi, Alexandru Zgureanu și Vladislav Așirov.

Pe lângă calitățile sale vocale deosebite, Olga este și o violonistă talentată, instrument pe care îl studiază încă din copilărie. Repertoriul trupei abordează genuri variate, de la pop și pop-rock la balade, doine și colinde tradiționale în aranjamente moderne.

Cu ocazia concertului aniversar care a marcat 20 de ani de activitate a trupei Millenium, Olga Gorcinschi a primit titlul onorific de „Maestru în Artă” al Republicii Moldova.

Olga Gorcinschi nu e la prima colaborare cu Paula Seling

Legătura Olgăi Gorcinschi cu scena muzicală din România s-a consolidat cu ani în urmă. În 2010, la vârsta de 23 de ani, artista a obținut Marele Premiu și Trofeul Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu” de la Brăila, unde a interpretat piesele „Before You Go” și „Eternitate”. Tot în același an, formația Millenium s-a clasat pe locul al doilea la selecția națională a Republicii Moldova pentru Eurovision, potrivit infomusic.ro.

Olga Gorcinschi alaturi de Paula Seling (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Succesul de la Mamaia 2026 reprezintă continuarea unei colaborări strânse cu Paula Seling. În 2024, cele două au lansat duetul „Ține-mă”, o piesă scrisă de Paula Seling inițial doar pentru vocea Olgăi, pe care ulterior au cântat-o împreună inclusiv pe scena Sălii Palatului din București, în 2025.

Olga Gorcinschi, marea câștigătoare a Festivalului Mamaia 2026

Piesa „Ești mai mult” a fost punctul culminant al galei din acest an. După anunțarea rezultatelor, Olga Gorcinschi a mărturisit că a simțit o emoție copleșitoare încă de la prima audiție a melodiei.

„Atunci când am auzit melodia «Ești mai mult» pentru prima oară, nici nu îmi venea să cred că există inimi care aud această muzică divină care vine de la bunul Dumnezeu. E ceva dincolo de realitate. Această melodie trebuie să ajungă la milioane de inimi pentru că e despre noi. Să ne amintim cine suntem și de unde venim. Să ne amintim că suntem mult mai mult decât grijile, problemele, supărările noastre. Suntem o bucățică din stea”, a declarat Olga Gorcinschi după decernarea trofeului, conform infomusic.ro.

Pentru Paula Seling, victoria a marcat o premieră importantă în carieră: obținerea primului trofeu la Festivalul „Mamaia” în calitate de compozitor, după ce în trecut câștigase distincții la secțiunile Interpretare și Creație.

„Este o onoare uriașă! Este o mare bucurie pentru că, împreună cu Alexandru Gorgos, ne-am lăsat inspirați de vocea sublimă a Olgăi. Ne-am propus să scriem o piesă pentru frumoasa ei voce și Dumnezeu ne-a dat «Ești mai mult». Este un cântect despre lumina ce stă în noi. Fiecare dintre noi avem praf de stele în inimă și, dincolo de viața aceasta, există mult mai mult. Vă iubim!”, a transmis Paula Seling.

Cine sunt câștigătorii Festivalului Mamaia 2026

Pe lângă trofeul adjudecat de Olga Gorcinschi cu piesa „Ești mai mult”, Festivalul Mamaia 2026 a premiat următorii concurenți și compozitori:

Secțiunea Interpretare a fost câștigată de Mihai Onilă (Premiul I), urmat de Delia Racu (Premiul II) și Ana Maria Moldovan (Premiul III).

La secțiunea Creație, Premiul I a fost acordat compozitorului Sergiu Rudichi pentru piesa „Știu eu ce fac”, Premiul II i-a revenit lui Ovidiu Jacobsen pentru melodia „Primul vals”, iar Premiul III a fost obținut de Bianca Mihai pentru piesa „Ca ea”.

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