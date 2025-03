De la începuturile sale în industria cinematografică până la viața personală, iată tot ce trebuie să știi despre cea care aduce la viață una dintre cele mai iubite prințese Disney: „Albă ca Zăpada”.

Rachel Zegler s-a născut pe 03 mai 2001 în Hackensack, New Jersey, și are origini columbiene și poloneze. Atrasă de lumea artistică încă din copilărie, ea și-a făcut debutul în actorie prin spectacole de teatru muzical în liceu.

A câștigat Globul de Aur

Marea sa șansă a venit în 2021, când a fost aleasă de Steven Spielberg pentru rolul Mariei în noua versiune a filmului „West Side Story”. Interpretarea lui Rachel Zegler a fost lăudată de critici și i-a adus un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-un film muzical sau de comedie.

Acest succes i-a deschis porțile Hollywood-ului, iar cariera sa a continuat în forță. După debutul său impresionant, Rachel Zegler a intrat în universul DC cu rolul Anthea, în „Shazam! Fury of the Gods”, din anul 2023.

În același an, actrița și-a consolidat statutul de vedetă emergentă prin rolul principal din „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, unde a interpretat-o pe Lucy Gray Baird.

A vorbit despre rolul din „Albă ca Zăpada”

Decizia Disney de a o distribui pe Rachel Zegler în rolul Albei ca Zăpada a fost întâmpinată cu reacții mixte. Unii fani au apreciat alegerea actriței, subliniind diversitatea pe care o aduce poveștii clasice, în timp ce alții au criticat faptul că personajul original este descris ca având „pielea albă ca zăpada”.

Rachel Zegler a abordat aceste discuții cu încredere, subliniind că „Albă ca Zăpada” este un personaj iubit de comunitățile hispanice de zeci de ani și că reinterpretarea sa reflectă o lume modernă și inclusivă.

„Este o onoare să aduc acest personaj la viață și să ofer o nouă perspectivă asupra poveștii”, a spus actrița în interviurile pe care le-a oferit în presa din străinătate.

Se iubește cu actorul Andres Rivera

Dincolo de cariera sa în plină ascensiune, Rachel Zegler trăiește o poveste de dragoste cu actorul Josh Andres Rivera, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale „West Side Story”. Cei doi sunt împreună din 2021 și apar frecvent la evenimente publice, sprijinindu-se reciproc în carierele lor cinematografice.

Pe lângă proiectele sale de film, Rachel Zegler a debutat și pe Broadway în 2024, interpretând rolul Julietei într-o nouă montare a piesei „Romeo și Julieta”. Acest pas arată versatilitatea sa ca actriță și talentul său în interpretările live.

