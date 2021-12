Roxana Ciuhulescu este cunoscută drept vedeta cu cele mai lungi picioare din showbizul românesc. Acestea măsoară 1,20 m și a primit mii de complimente datorită aspectului ei fizic. Și la 42 de ani, fosta prezentatoare TV se menține într-o formă fizică de zile mari.

Roxana Ciuhulescu a divorțat de primul ei soț, Mihai Ivanescu, în anul 2017. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de iubire cu actualul ei soț, Silviu Bulugioiu. Au împreună un băiețel.

Roxana Ciuhulescu a fost ani buni prezentatoarea emisiunii ProMotor, de la PRO TV. „După 13 ani de „ProMotor, pur şi simplu nu mai aveam ce să mai arăt, ce să mai demons­trez.

Făcusem tot ce se putea face şi tot ce-mi trecuse prin minte, lucruri pe care nu le mai făcuse nici un alt prezentator de emisiune auto. Gân­deş­te-te că sunt un om care deţine carnet sau atestat pentru toate categoriile de conducere.

Am sărit din elicopter în mare, m-am scufundat la 40 de metri adâncime, am zburat cu avionul supersonic, am făcut şcoala de elicoptere, am condus toate vehi­culele posibile…

Aşa că începusem să simt că mă plafonam şi, în plus, obosisem foarte tare, pentru că ajunsesem ca un soi de minge de ping-pong: pe lângă „ProMotor, eram şi reporter la «Po­veştiri adevărate», la emisiunea «La Măruţă», la Ştirile mari, când aveau nevoie de mine… Deci mi-am dat seama că venise momentul să mă re­trag din proiectul «ProMotor»”, povestea Roxana Ciuhulescu după plecarea de la PRO TV, pentru revista AS.

„Nu sunt pregătită. Este cea mai mare provocare. Mă sperie distanța de familie, de copii. Nu mă gândesc la sumă și recunosc că nu am plecat în această emisiune cu ideea de a câștiga”, a povestit Roxana Ciuhulescu înainte de plecarea în Republica Dominicană, potrivit substantial.ro.

