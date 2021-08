Partenera prezentatorului de la „Vorbește lumea” este medic ginecolog și l-a cunoscut pe Cove la o petrecere.

„Sincer, nu eram fan. Mama, în schimb, era. Ea urmărea «Surprize, Surprize». Pe vremea aceea, sâmbătă seara, eu aveam alt program. Și nici el nu-mi părea genul care să-mi placă. De aceea pot să spun că n-a fost dragoste la prima vedere!

Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv, fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat.

Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună.

Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a declarat, la un moment dat, soția lui Cove de la „Vorbește lumea”.

„Soția mea are o inteligență emoțională fantastică, iar atunci când există ceva care nu-mi place, primul lucru pe care îl face e să se pună în locul celuilalt. Lucrează în domeniul medical. (…) E medic ginecolog. Ea este cea care mă susține. Dacă am cea mai mică întristare, suferință, are un umăr și pentru mine”, a mărturisit Cove despre soția lui.

