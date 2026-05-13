Dar, pentru a ajunge acolo, Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping trebuie să navigheze prin fricțiuni dificile – de la tehnologie, comerț și minerale critice până la Taiwan – în doar două întâlniri, prevăzute pentru joi și vineri, care sunt acum profund umbrite de războiul din Orientul Mijlociu.

Contextul vizitei lui Trump la Beijing

Donald Trump se întoace în China după nouă ani, dar într-un context cu totul diferit, pe părți diametral opuse ale unui peisaj geopolitic din ce în ce mai fracturat, mai ales că partenerul apropiat al Chinei, Iranul, rămâne sfidător în fața cererilor formulate de Statele Unuite pentru a pune capăt războiului.

Și China s-a schimbat. Umilită de primele sancțiuni impuse de Donald Trump, China și-a reorientat exporturile și s-a transformat într-o putere high-tech de sine stătătoare.

Trump se va întâlni cu un lider chinez care și-a înăsprit controlul asupra țării sale, extinzându-și puterile dincolo de limitele oficiale ale mandatului. La rândul lui, Xi se va confrunta cu un lider de la Casa Albă care a revizuit radical politica externă a Statelor Unite sub cel de-al doilea mandat al său, început pe 20 ianuarie 2025.

Mesajul transmis de China înainte de sosirea președintelui american

Înainte de sosirea lui Trump la Beijing, Ministerul chinez de Externe a ținut să salute vizita acestuia și să-i transmită că își dorește „stabilitate”.

„China salută vizita de stat a președintelui Trump”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun. Potrivit acestuia, China este pregătită să colaboreze cu Statele Unite pentru a „extinde cooperarea și a gestiona dezacordurile, aducând astfel mai multă stabilitate și certitudine într-o lume afectată de schimbări și turbulențe”.

CNN prezintă așteptările lui Trump și Xi cu prilejul vizitei președintelui american la Beijing, care va include și evenimente pe placul lui Trump, cum ar fi un tur al Templului Cerului și un banchet de stat.

Iranul, un subiect complicat pentru liderul american

Trump s-a întâlnit ultima dată cu Xi în octombrie 2025, în marja unui eveniment internațional găzduit de Coreea de Sud. Întâlnirea respectivă a contribuit oarecum la atenuarea tensiunilor dintre Trump și Xi prin ajungerea la unele înțelegeri pentru un acord comercial major și reducerea taxelor vamale.

Summitul ulterior, planificat inițial pentru martie, era menit abordării priorităților economice și problemelor de securitate națională. Deși există planuri pentru noi acorduri comerciale, războiul purtat de SUA împotriva regimului din Iran complică strategia lui Trump.

Nedorindu-și ca Iranul să-i domine agenda vizitei, Trump a amânat-o pentru jumătate lunii mai pentru a încheia treburile cu Teheranul. Armistițiul convenit pe 7 aprilie între SUA și Iran nu a dus deocamdată la acordul de pace dorit de Trump.

În mijlocul unei crize energetice globale istorice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, una dintre întrebări este dacă Donald Trump va obține ceea ce își dorește de la Xi Jinping în timp ce Statele Unite rămân implicate în conflict.

Întrebat de ce se mai duce Trump la Beijing în acest context, un oficial american de rang înalt a răspuns: „De ce nu și-ar continua toate celelalte îndatoriri pe care le are ca președinte al SUA?”.

Așteptările lui Donald Trump, în versiunea Casei Albe

Potrivit CNN, în pofida axării administrației Trump pe problemele comerciale, Iranul va domina probabil conversația dintre cei doi lideri de stat.

Blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene are consecințe majore pentru China, cel mai mare consumator de petrol iranian, dar și pentru mulți aliați-cheie asiatici ai Statelor Unite.

Summitul dintre Trump și Xi va avea loc la doar câteva zile după o vizită a ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a ținut să sublinieze la Beijing legăturile dintre China și Iran.

Serviciile secrete americane au aflat că Beijingul pregătește să livreze Iranului noi sisteme de apărare aeriană. De cealaltă parte, China susține că nu a înarmat Iranul de la declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Una dintre așteptări este ca Trump să-i transmită lui Xi să preseze Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, precum și să accepte un acord de pace adecvat. „Mă aștept ca președintele să exercite presiuni”, a declarat oficialul american citat de CNN.

În ajunul călătoriei lui Trump, Departamentul american al Trezoreriei a inclus pe lista sa neagră 12 persoane și entități implicate în „vânzarea și transportul petrolului iranian” către China.

Taiwanul rămâne pe agendă

Unii oficiali americani se declară îngrijorați că Trump aterizează la Beijing într-un moment în care Xi deține multe dintre cărți – și că liderul chinez ar putea folosi această pârghie pentru a obține ceea ce își dorește într-o problemă importantă pentru el, și anume Taiwanul.

„Cred că va aduce în discuție Taiwanul mai des decât o voi face eu”, a recunoscut Trump într-o discuție purtată cu reporterii luni în Biroul Oval.

Oficialii americani se tem că Xi ar putea să-l convingă pe Trump să reducă livrările de arme americane către Taiwan. „Ei bine, voi avea această discuție cu președintele Xi. Președintele Xi și-ar dori să nu o facem și vom avea această discuție”, a declarat Trump despre acest subiect.

Ghidată de politică „O singură Chină”, Statele Unite recunosc poziția regimului de la Beijing conform căreia Taiwanul face parte din China, dar nu acceptă oficial pretențiile Partidului Comunist Chinez asupra insulei democratice. Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului arme defensive, dar păstrează ambiguitatea asupra apărării insulei în fața unei agresiuni militare chineze.

Elon Musk și alți 11 lideri de afaceri îl însoțesc pe Trump

Comerțul va fi în continuare pe ordinea de zi. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, va discuta miercuri, la Seul, cu omologul său chinez He Lifeng înainte de summitul dintre Trump și Xi. De altfel, delegația americană include aproximativ 12 lideri de afaceri, printre care directorul general al Apple, Tim Cook, și directorul general al Tesla și SpaceX, Elon Musk.

Donald Trump anunţat miercuri că îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă” China întreprinderilor americane. „Îi voi cere preşedintelui Xi, un lider fără pereche, să deschidă China, pentru ca aceste persoane strălucitoare să-şi poată face magia şi să contribuie la ridicarea Republicii Populare la un nivel şi mai înalt”, a scris președintele american pe platforma sa de comunicare Truth Social.

Există așteptări ca Trump și Xi să anunțe o serie de acorduri privind industria aerospațială, agricultura și energia și să discute despre un consiliu comercial SUA-China și un consiliu de investiții SUA-China.

Conform Casei Albe, Trump și-a propus să abordeze și subiectul inteligenței artificiale, în contextul în care SUA și China sunt angajate într-o cursă pentru construirea celei mai sofisticate și avansate tehnologii de inteligență artificială.

Președintele Statelor Unite a menționat luni că va aduce în discuție soarta fostului magnat media din Hong Kong, Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare la începutul acestui an, și a pastorului Ezra Jin, vizat de o campanie de represiune în masă asupra congregațiilor creștine din China.

Ce își dorește Xi Jinping?

Potrivit unor surse chineze citate de CNN sub rezerva anonimatului, Beijingul consideră că poate profita de pe urma războiului costisitor dus de Trump împotriva Iranului și pe măsura apropierii alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite.

Prioritatea imediată a Chinei este consolidarea armistițiului comercial la care s-a ajuns în Coreea de Sud. Dar Beijingul este pregătit totodată să își folosească vasta piață internă și dominația asupra lanțului de aprovizionare cu pământuri rare pentru a impune obiective mai îndrăznețe.

De exemplu, Xi i-ar putea cere lui Trump să relaxeze restricțiile asupra exporturilor de tehnologie de ultimă generație și să-și exprime oficial „opoziția” față de independența Taiwanului.

Beijingul dorește, de asemenea, ca firmele sale, inclusiv producătorii de vehicule electrice, să fie eliminate de pe listele negre și să aibă mai mult acces la piața americană.

Liderii chinezi consideră că Trump își dorește să le ofere alegătorilor americani „victorii tangibile” și ar fi dispuși să-i ofere câteva, cum ar fi să cumpere mai multe produse agricole americane și avioane Boeing.

Așa cum a subliniat Ministerul chinez de Externe, Xi Jinping caută o „relație stabilă” cu Statele Unite. În opinia sa, stabilitatea este benefică pentru ascensiunea Chinei și transformarea ei în prima putere mondială.

Există „multe avantaje în a ne înțelege”, a declarat Trump într-un interviu acordat marți.

Dacă vizita lui Trump la Beijing va aduce mai multă stabilitate între cele două superputeri, China o va considera un succes, conchide CNN.

