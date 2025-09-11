„Voi știți că Alex nu apare în pozele mele, așa că profitați de moment, că nu știm când se mai repetă! Acum serios… Nu a fost doar o simplă aniversare. A fost momentul în care am simțit cum un vis început acum 25 de ani, cu un singur camion, doi frați plini de curaj și… niște gogoșari de transportat, s-a transformat în ceva ce poate nici ei nu și-ar fi imaginat atunci”, a mărturisit Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Vedeta a vorbit cu emoție despre parcursul soțului său, un om discret, dar vizionar, care a schimbat regulile industriei transporturilor din România: „Soțul meu, omul care de obicei preferă să lase munca să vorbească pentru el, a vorbit despre visul și drumul lor, iar eu l-am privit cu mândrie. Perfecționist până la ultimul detaliu, dar și un vizionar care a crezut în ceva ce mulți considerau nebunie: camioanele electrice. Azi are cea mai mare flotă de camioane electrice din România și a schimbat regulile jocului.”

Cel mai emoționant moment al serii a fost prezentarea camionului viitorului, așezat simbolic lângă primul camion Blue River, cel care a pornit întreaga poveste acum 25 de ani: „Două lumi atât de diferite, dar același vis care le leagă.

Sunt atât de mândră de tine și de tot ce ai construit! Felicitări Alex, Manu și întregii echipe Blue River, oamenii care au pus suflet și au dus povestea asta atât de departe.”

Pe lângă reușitele profesionale, Ela Crăciun și soțul ei duc și o viață de cuplu extrem de activă. Ea îmbină cariera din televiziune și mediul online, unde în urmă cu un an și-a lansat propriul podcast, „Cu Ela la doctor”, cu timpul petrecut alături de familie.

Cei doi preferă să-și organizeze cele mai multe vacanțe împreună cu cei trei copii, dar nu uită nici de escapadele romantice în doi. Anul acesta, de exemplu, au petrecut câteva zile doar pentru ei în Italia. În total, s-au bucurat de sapte vacanțe împreună până acum și și-au propus ca, de la an la an, să își doboare propriul record, adunând cât mai multe experiențe și amintiri împreună.

Această apariție unică a lui Alex, alături de Ela Crăciun, vine ca o celebrare a unui drum construit cu perseverență, viziune și pasiune, un exemplu de succes românesc care inspiră.