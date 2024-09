Simona Delegeanu, în vârstă de 26 ani, i-a șocat pe antrenorii de la Vocea României cu interpretarea sa a piesei Șaraiman, de la Romica Puceanu. Încă de la primele acorduri, trei scaune s-au întors instant pentru concurentă. Astfel, lupta dintre antrenori a fost una acerbă.

Tudor Chirilă a fost atât de încântat încât a mai rugat-o să mai cânte ceva, iar Simona a adus o interpretare sensibilă a piesei „Leliță, Mărie”.

Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu și Theo Rose sunt cei care s-au luptat cu toate armele pentru a o convinge pe Simona să vină în echipa lor. Tudor i-a spus concurentei: „Pentru mine, în seara asta, ești fița serii!”, a spus Tudor la Pro TV.

Decizia Simonei Delegeanu i-a luat pe toți prin surprindere. Tânăra artistă a ales să meargă în echipa Irinei.

Cine este Simona Delegeanu de la Vocea României 2024

Pasiunea pentru muzică a fost mereu prezentă în viața Simonei (26 de ani, din Focșani). Deși inițial a dorit să urmeze Facultatea de Litere, a realizat rapid că școala nu este pentru ea și s-a angajat ca vânzătoare într-o cafenea.

Urmărită în prezent de mii de oameni și pe TikTok, tânăra a povestit că o perioadă s-a confruntat cu depresia. „Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu mă cunosc și nu mă înțeleg. Vreo 2-3 ani am fugit de mine”, spune ea.

Cântă din plăcere în pub-uri și baruri, având chitara alături de fiecare dată. Prima chitară a primit-o cadou de la mătușa sa la vârsta de 10 ani și a învățat să cânte singură, urmărind tutoriale pe internet. Talentul său nativ a fost recunoscut rapid, fiind invitată să cânte la evenimente private și petreceri în baruri.

Simona provine dintr-o familie modestă. Mama sa a fost croitoreasă timp de 20 de ani și acum este poștăriță, iar tatăl său lucrează la o firmă care produce piese pentru avioane. În timpul liber, Simona se dedică muzicii și încearcă să se lanseze în industria muzicală. Învață să producă muzică și este pregătită să lanseze prima sa piesă.

În 2023, Simona a avut ocazia să cânte ca Backing Vocals la festivalul Electric Castle și la Bazar de Cotroceni – Concert de garaj, considerat cel mai frumos concert al ei. În toamna lui 2024, va urca pe scena de la “Conac – Dude Where is My Tune”. Simona speră că, după participarea la „Vocea României”, va avea ocazia să susțină propriile concerte.

