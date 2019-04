Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. „Este un tip mai retras”

Vedeta de televiziune Mirela Vaida are un mariaj fericit alături de Alexandru. Cei doi sunt căsătoriți de nouă ani. Se înțeleg perfect, deși vedeta mărturisește că sunt total diferiți. Lui Alexandru nu-i place să fie în centrul atenției. Soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela vaida într-un interviu pentru revista Viva.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are trei copii. Carla și Vladimir sunt copiii ei mai mari. În data de 10 aprilie anul acesta, Mirela Vaida a devenit mămică pentru a treia oară. A adus pe lume un băiețel, care a primit numele Tudor Ștefan.

