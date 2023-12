Ștefan Popescu și-a depus CV-ul în anul 2000, în cadrul unui hotel din București și așa a început incursiunea sa în gastronomie. Și-a descoperit cu adevărat pasiunea pentru gătit în Anglia, când a experiementat rețete din toată lumea.

Timp de doi ani, între 2003 și 2005, a lucrat în Marea Britanie și în 2006 a revenit în țară. În cadrul unui hotel din București a lucrat mai întâi ca Sous Chef și apoi a fost Executive Chef.

CV-ul lui Ștefan Popescu este unul impresionant. De-a lungul anilor, noul jurat de la Chefi la Cuție a urmat mai mule cursuri de specializare, perfecționare și a obținut o serie de certificări și calificări, atât în România, cât și în străinătate.

”Am început într-un hotel de cinci stele din București, în urmă cu 17 ani, iar acolo am intrat în direct în bucătărie, fără să am o anumită ghidare a unui chef. Dar din fiecare loc, unde am lucrat, am învățat câte ceva. Am început destul de târziu cu bucătăria și cumva întâmplător, dar am fost un autodidact.”, spunea Chef Ștefan Popescu în 2017 pentru Restocracy, potrivit Antena 1.

”Eu zic că undeva între cinci și zece ani. Oricât de sclipitor ai fi, pentru că sunt și genii în această meserie, însă pentru a fi un bucătar mare e nevoie de o perioadă de timp, ca să poți conduce o bucătărie. De aceea, consider că e nevoie de șapte-opt ani, chiar zece ani. Evident, dacă vorbim despre un mic geniu, poate mai puțin.

Dar sunt importante etapele din bucătărie, iar dacă le sări te poți prăbuși foarte repede.

Dincolo de bucătărie, unde are evident succes, chef Ștefan Popescu se consideră și un bărbat împlinit și se descrie drept ”un familist convins”. ”Un familist convins, căsătorit și tată a doi băieței minunați. Un om optimist, vesel, calm, energic, ambițios și un mare cinefil. Nu îmi plac persoanele care se plâng în mod constant și leneșii.”, scrie acesta pe site-ul său oficial.

