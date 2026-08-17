Printre cei care apar în fața publicului pe 14 septembrie 2026 se află și Tina Ulmeanu, pe care telespectatorii o știu din anul 2024, pe când apărea la Antena 1, ca ispită la „Insula Iubirii”, sub numele de Florentina Ulmeanu.

Tina Ulmeanu a participat și la „Insula Iubirii” 2024

La acea vreme, ea se recomanda ca fiind make-up artist și model și părăsea emisiunea după scurt timp, la dorința concurenților de la Insula Iubirii. Tot la Antena 1 Tina Ulmeanu spunea despre ea că este o femeie directă şi fără inhibiţii, imprevizibilă şi dornică să fie în centrul atenţiei. În relaţiile cu bărbaţii, îi plăcea să fie stăpână pe situaţie, îi plăcea jocul seducţiei, aşa că se considera absolut potrivită în rolul de ispită.

Acum, ea are 31 de ani și spune că este content creator. Iar la „Burlacii: Foc în Paradis” vine cu o carismă, o energie și o personalitate care nu par făcute pentru jumătăți de măsură. Se descrie ca fiind empatică, dar recunoaște că este „rea de gură” și că nu are foarte multă răbdare.

După o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică, Tina Ulmeanu spune că este pregătită să dea tot ce are mai bun și să trăiască experiența la maxim. Pentru ea nu există un partener perfect: există doar omul alături de care te simți cel mai bine.

Florentina UlmeanuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

În anul 2024, înainte de a apărea la „Insula Iubirii”, Tina Ulmeanu afirma că face și montaje video, design interior, pictează, scrie poezii, iar lista poate continua.

„O artistă așa, micuță. Sunt așa, mai impunătoare, chiar dacă par pentru alții soft. Am niște calități, am o energie, am o aură. Personalitatea mea este vulcanică, trăiesc în extreme eu. Pe cât sunt de vulcanică, mai sunt și pasională și foarte empatică. Motivația mea ca ispită în această emisiune este să dau măștile jos. Pun accent foarte mult pe emoții și pe mișcările trupului. Dragostea nu se explică, ea se simte”, afirma Tina Ulmeanu la acea vreme.

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