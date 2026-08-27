Cel mai important meci al săptămânii pentru fotbalul românesc pornește de la egal, astfel că Universitatea Craiova poate spera la calificarea în grupele Europa League. Asta după ce în meciul din Bănie nu a pierdut!

Partida de joi, 27 august 2026, va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe VOYO Sport 1, de la ora 19.00. În prima manșă, disputată pe Stadionul Ion Oblemenco, Ararat-Armenia a deschis scorul, iar Universitatea Craiova a restabilit egalitatea, astfel că verdictul calificării se va da la Erevan.

Ararat-Armenia – Universitatea Craiova se vede pe VOYO Sport 1

Pentru Universitatea Craiova, returul vine după un parcurs european în care echipa a trecut de KuPS în turul al treilea preliminar, cu 3-2 la general. Acum, formația din Bănie este la doar un meci distanță de calificarea în faza grupelor Europa League.

În cazul în care nu reușește să treacă de Ararat-Armenia, Universitatea Craiova va continua parcursul european în faza grupelor din Conference League.

Cine transmite meciul Ararat-Armenia - Universitatea Craiova. La ce oră începe returul din play-off-ul Europa League

Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, returul play-off-ului Europa League, se joacă joi, 27 august 2026, de la ora 19.00, și poate fi urmărit live și în exclusivitate pe VOYO Sport 1.

Universitatea Craiova vine după o victorie în campionat, scor 3-1 cu FC Voluntari, în timp ce Ararat-Armenia a remizat cu Sardarapat, scor 1-1, în prima ligă din Armenia.

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