Cine este Vlad Arhire, prezentatorul de la TVR, care a alergat peste 103 km în 24 de ore. „Am trăit o satisfacție imensă”

Vlad a alergat primii 10 kilometri „legaţi” în 2017. De atunci, acesta participă constant la competiţii de alergare: crosuri, semimaratoane, maratoane şi chiar ultramaratoane. Cea mai recentă ispravă: cursa de 24 de ore de la Monaco.

„Luna noiembrie a fost cea mai “aglomerată”, în materie de competiţii, de când am început să alerg mai serios. Pe 6 noiembrie am participat la Maratonul de la Porto. Îmi doream foarte mult să cobor sub 4 ore, la alergarea celor de 42 de kilometri şi 195 de metri.

De aceea am început să mă pregătesc încă de la mijlocul lunii august. Şi mi-a ieşit. Am ajuns la finish în 3 ore şi 55 de minute. A fost o experienţă grozavă. M-am simţit bine pe primii 35 de kilometri. Am avut parte şi de o vreme excelentă pentru alergat: 14-15 grade, cer noros şi fără vânt. Situaţia s-a schimbat spre final, când a ieşit soarele, temperatura a urcat spre 20 de grade şi a intervenit şi oboseala. Am reuşit să mă motivez însă şi am continuat să menţin un ritm care să-mi permită să-mi îndeplinesc obiectivul”, povesteşte Vlad Arhire.

„Am trăit o satisfacţie imensă, chiar dacă efortul a fost pe măsură!”

În a doua parte a lunii noiembrie, Vlad Arhire s-a înscris şi a participat la o competiţie total inedită.

„Cursa de 24 de ore de alergare a fost o nebunie. Nu am stat prea mult pe gânduri când am auzit de ea. Am fost împins de la spate şi de doi prieteni buni, ultramaratonişti, Adrian Bontiu şi Nicu Buceanu. Adi a luat startul în cursa de 8 zile, din cadrul aceleeaşi competiţii, No Finish Line Monaco, iar Nicu, primul şi singurul român care a încheiat o cursă de alergare de 5000 de kilometri a fost în echipa mea de suport”, povesteşte Vlad Arhire despre cea mai recentă ispravă a sa la capitolul alergare.

„Obiectivul într-o astfel de cursă este să strângi cât mai mulţi kilometri în acest interval de 24 de ore”. Traseul pe care a alergat şi Vlad a fost o buclă de aproximativ 1,2 kilometri, printre palmieri, de-a lungul promenadei din Monaco:

„Aici mi-am dorit să trec de borna de 100 de kilometri. S-a întâmplat după aproximativ 19 ore. O cursă grea, de anduranţă, în care psihicul contează foarte mult. Cel mai greu moment a fost pe la kilometrul 90, undeva după miezul nopţii, la vreo 14 ore de la start. Corpul meu refuza să se alimenteze. Aveam şi o oarecare stare de greaţă, oboseală. Atunci am hotărât să fac o pauză de o oră pentru a mă linişti. Mi-am revenit şi am continuat să merg mai departe. În final am strâns 103,3 kilometri, cea mai lungă distanţă alergată de mine”, adaugă Vlad, mulţumit.



Vlad a dezvăluit cum s-a simţit după cursa de peste o sută de km. „Am trăit o satisfacţie imensă, chiar dacă efortul a fost pe măsură. Alerg pentru că vreau să-mi depăşesc anumite limite. Consider că mă ajută şi în “lumea reală”: alergând, devii mai disciplinat, mai motivat, mai organizat, mai neimplicat în tot felul de chestiuni minore, care consumă timp şi energie, mai detaşat”.

„Ce urmează? Până la finalul Campionatului Mondial de Fotbal, multe întâlniri cu telespectatorii la TVR 1, în emisiunile „Studio Mondial”, pentru analize pertinente ale evoluţiilor echipelor şi jucătorilor, în compania unor jurnalişti şi specialişti în domeniu. Pe termen lung şi în plan personal.

Îmi doresc să fiu un exemplu şi pentru copiii mei, Larisa şi Vladimir. Şi sper, dacă voi fi sănătos, să alerg şi alături de nepoţi”, mai spune Vlad.

